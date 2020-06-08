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Парень показал, как изменился за два года без наркотиков
Источник материала: Tut.by
В прошлом наркозависимый парень показал в сети, как он изменился за 745 дней без наркотиков, пишет
Парень по имени Трэвис начал бороться с наркозависимостью около двух лет назад, и с тех пор он периодически делился своими мыслями о новой жизни в соцсетях. В одном из постов он написал: «Это действительно удивительно: то, что я стал счастливым и люблю свою жизнь. У меня даже есть работа, которая мне нравится».
Сейчас парень гордится и тем, как он выглядит, и тем, как живет. Помимо постоянной работы у Трэвиса есть хобби, которому он посвящает немало времени: он увлекается видеоиграми и ведет стримы.
Усилия по борьбе с зависимостью помогли ему не только наладить свою жизнь, но и стать кумиром для многих незнакомцев. Единственная вредная привычка, которую Трэвис еще не поборол, — курение, но парень планирует избавиться и от нее.
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В прошлом наркозависимый парень показал в сети, как он изменился за 745 дней без наркотиков.
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