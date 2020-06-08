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45 суток ареста. Сторонника Тихановского не выпустили после месяца за решеткой

09.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третьи пятнадцать суток подряд получил гомельский активист Юрий Власов. Первый раз соратника Тихановского задержали 7 мая, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Юрия Власова задержали первый раз 7 мая после акции в поддержку блогера Тихановского. На следующий день его приговорили к 15 суткам ареста, а через две недели, перед освобождением, его снова доставили в суд и приговорили еще к 15 суткам ареста за участие в другой акции.

Не вышел Власов и 6 июня, когда закончились вторые 15 суток. Сегодня стало известно, что он получил третьи 15 суток за мелкое хулиганство и неподчинение милиции. В ИВС сообщили, что Власов будет под арестом до 21 июня.

 
 
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Сегодня стало известно, что он получил третьи 15 суток за мелкое хулиганство и неподчинение милиции. В ИВС сообщили, что Власов будет под арестом до 21 июня.
 
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