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45 суток ареста. Сторонника Тихановского не выпустили после месяца за решеткой
Источник материала: Tut.by
Третьи пятнадцать суток подряд получил гомельский активист Юрий Власов. Первый раз соратника Тихановского задержали 7 мая,
Юрия Власова задержали первый раз 7 мая после
Не вышел Власов и 6 июня, когда закончились вторые 15 суток. Сегодня стало известно, что он получил третьи 15 суток за мелкое хулиганство и неподчинение милиции. В ИВС сообщили, что Власов будет под арестом до 21 июня.
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Сегодня стало известно, что он получил третьи 15 суток за мелкое хулиганство и неподчинение милиции. В ИВС сообщили, что Власов будет под арестом до 21 июня.
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