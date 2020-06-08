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Гимнастка показала, как тренироваться дома, чтобы встать в вертикальный шпагат
Источник материала: ОНТ
Мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Мороз объяснила и продемонстрировала, какие упражнения нужно делать для тренировки вертикального шпагата.
Эти упражнения идеально походят для тех, кто не хочет лишний раз выходить из дома и желает поддерживать свое тело в прекрасной форме.
Гимнастка отмечает, что перед тем, как приступать к основной части занятий, в обязательном порядке нужно хорошенько размяться и растянуть мышцы. Вместе с Дарьей упражнения помогает показывать ее домашний питомец.
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Мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Мороз объяснила и продемонстрировала, какие упражнения нужно делать для тренировки вертикального шпагата. Эти...
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