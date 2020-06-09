18 лет грандиозному побоищу фанатов в Москве. Болельщики не вынесли поражение от японцев

Источник материала: Tut.by

Девятого июня 2002 года в центре Москвы случились самые массовые в истории России беспорядки с участием фанатов. После поражения от Японии на чемпионате мира по футболу многотысячная толпа начала крушить магазины, рестораны и поджигать автомобили на Манежной площади.



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После драматичного пролета мимо Евро-2000 сборная России под руководством Олега Романцева уверенно прошла отборочный этап ЧМ, заняв первое место в группе, где ее соперниками были Словения, Югославия, Швейцария, Фарерские острова и Люксембург. В десяти матчах россияне потерпели лишь одно поражение.

Ведущие легионеры сборной (Мостовой, Карпин, Аленичев, Хохлов) были уже не молоды, но все еще показывали футбол высокого уровня. К ним присоединились лучшие игроки российского чемпионата (Семак, Бесчастных, Титов, Семшов). Доверял Романцев и перспективным тинейджерам — Кержакову, Сычеву, Измайлову, Аршавину. Правда, последний на чемпионат все-таки не отобрался. Место в воротах у Филимонова отвоевал Нигматуллин. Тройку дополнил опытнейший Черчесов.

Чемпионат мира впервые проходил в Азии. Более того, его принимали сразу две страны — Япония и Южная Корея. Стоит признать, что россиянам тогда откровенно повезло при жеребьевке финального турнира. Команда Романцева избежала встреч с грандами, получив в соперники Японию, Тунис и совсем скромную тогда сборную Бельгии.

Первой на очереди была игра с африканцами. И если в первом тайме тунисцы еще оказывали какое-то сопротивление, то во втором Егор Титов и Валерий Карпин их пыл поумерили — 2:0.

А следующей была встреча с японцами. Игра проходила в выходной день, поэтому на Манежной площади, где были установлены экраны, посмотреть матч собралось аж восемь тысяч человек.

Событие было практически полностью проигнорировано московской милицией, которая направила на площадь лишь 37 человек. Ситуация усугублялась тем, что вокруг Манежки спокойно продавалось спиртное. В том числе и несовершеннолетним. Никакого досмотра на входе также не было.

Игра началась в 14.30. Первый тайм прошел в равной борьбе, а в самом начале второго Дзюнъити Инамото точным ударом под перекладину открыл счет.

В этот момент у экрана начали возникать первые потасовки. Через несколько минут россияне могли сравнять счет, но Владимир Бесчастных умудрился не попасть в пустые ворота. Именно после этого промаха и началось побоище.

Сначала в экран полетели бутылки, а затем фанаты с криками «Вперед, Россия!» начали переворачивать и поджигать машины, громить японские (и не только) рестораны, бить полки дорогих бутиков. Малочисленные милиционеры спасались бегством, а пополнение прибыло лишь после матча, который так и закончился со счетом 1:0.

Увидев, что сопротивления нет, толпа двинулась в сторону Лубянской площади, громя все вокруг. Милиция сосредоточила свое внимание на охране здания Госдумы, но, когда фанаты добрались и до него, правоохранители скрылись за дверьми.



Reuters

Конфликт продолжался еще два часа и погас лишь около 18.40. За это время было разгромлено с десяток кафе, перевернуто или сожжено более 100 машин. Травмы получили 79 человек, двое из которых скончались. Погибшими от ножевых ранений оказались подростки в возрасте 16 и 17 лет.

Удалось задержать 130 человек, семеро из которых получили реальные сроки — от 3 до 5,5 лет. Убийц найти так и не получилось.

После игры все мониторы обещали убрать, но потом передумали и под бдительной охраной провели трансляцию матча Бельгия — Россия. Подопечных Романцева устраивала и ничья, но они проиграли 2:3 и отправились домой.

Главный тренер после той встречи был уволен. Олега Романцева заменил Валерий Газзаев, который покинул свою должность через год. На Евро-2004 сборную повез Георгий Ярцев, но команда и там не смогла выйти из группы, заняв последнее место.

Среди основных причин погромов называлось бездействие милиции, которая изначально отрицала свою вину, пытаясь перебросить ее на фирму, прокрутившую за полчаса до матча ролик с крушением авто из фильма «Большой Лебовски». Заместитель начальника московской милиции Василий Чемисов в итоге был отправлен в отставку, а вот его руководитель Владимир Пронин должность сохранил.

Вскоре после беспорядков Госдума приняла закон о борьбе с экстремизмом, который ранее подвергался критике по причине ущемления прав граждан. Появилась даже конспирологическая версия, что беспорядки были организованы целенаправленно.



Чемпионат мира-2018 в Сочи. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Просмотр футбольных у больших экранов в России был запрещен до 2018 года. Он был разрешен только перед проведением домашнего чемпионата мира.