Источник материала: ОНТ

Беларусь направила партию пожарной и аварийно-спасательной техники в Монголию. Это первая часть поставок.

Всего по контракту монгольские спасатели получат больше 70 единиц спецтехники: пожарные автоцистерны, автолестницы, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки. Также в Монголию будут доставлены вахтовые автобусы производства МАЗ. Вся техника доработана с учётом географических и климатических особенностей региона.

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