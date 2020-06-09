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Беларусь направила партию пожарной и аварийно-спасательной техники в Монголию
Источник материала: ОНТ
Беларусь направила партию пожарной и аварийно-спасательной техники в Монголию. Это первая часть поставок.
Всего по контракту монгольские спасатели получат больше 70 единиц спецтехники: пожарные автоцистерны, автолестницы, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки. Также в Монголию будут доставлены вахтовые автобусы производства МАЗ. Вся техника доработана с учётом географических и климатических особенностей региона.
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Беларусь направила партию пожарной и аварийно-спасательной техники в Монголию. Это первая часть поставок. Всего по контракту монгольские спасатели получат больше...
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