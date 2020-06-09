Умер водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

Источник материала: ОНТ

Водитель Фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова в Москве, скончался. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, приводимыми российскими СМИ, мужчина был в тяжелом состоянии доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где у него диагностировали множественные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы.

Напомним, вечером 8 июня в Москве произошло серьезное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Его автомобиль вылетел на встречную полосу на Смоленской площади, где он врезался в небольшой фургон, водителя которого зажало в машине. С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован.

При этом сам Ефремов практически не пострадал. Он был задержан и отправлен на медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови актера. Теперь е его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусматривающей максимальный срок до семи лет лишения свободы.

Фото: Ксения Семеновская / ТАСС

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