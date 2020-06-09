ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Умер водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

09.06.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Умер водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

Водитель Фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова в Москве, скончался. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, приводимыми российскими СМИ, мужчина был в тяжелом состоянии доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где у него диагностировали множественные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. 

Напомним, вечером 8 июня в Москве произошло серьезное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Его автомобиль вылетел на встречную полосу на Смоленской площади, где он врезался в небольшой фургон, водителя которого зажало в машине. С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован. 

При этом сам Ефремов практически не пострадал. Он был задержан и отправлен на медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови актера. Теперь е его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусматривающей максимальный срок до семи лет лишения свободы.

Фото: Ксения Семеновская / ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова в Москве, скончался. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Ефремова в центре Москвы, умер в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика