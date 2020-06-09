Дмитриев сделал предложение претендентам в кандидаты - всем, кроме одного

— «Говори правду», сопредседателем которой я являюсь, по закону может выдвигать граждан в участковые комиссии. Именно там считают голоса, обратился Андрей Дмитриев. — Ни один кандидат сегодня не может решить эту задачу в одиночку.





Поэтому предлагаю Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Сергей Черечню и всем кандидатам, кроме одного, направить как можно больше людей в участковые комиссии через «Говори правду».







