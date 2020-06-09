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Дмитриев сделал предложение претендентам в кандидаты - всем, кроме одного

09.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик предлагает вместе пробиваться в участковые избирательные комиссии.


Фото из аккаунта Андрея Дмитриева в Фейсбуке

— «Говори правду», сопредседателем которой я являюсь, по закону может выдвигать граждан в участковые комиссии. Именно там считают голоса, обратился Андрей Дмитриев. — Ни один кандидат сегодня не может решить эту задачу в одиночку.

Поэтому предлагаю Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Сергей Черечню и всем кандидатам, кроме одного, направить как можно больше людей в участковые комиссии через «Говори правду».


Для этих целей «Говори правду» создала сайт naziranne.by.
 
 
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Политик предлагает вместе пробиваться в участковые избирательные комиссии.
 
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