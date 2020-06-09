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В МВД рассказали подробности кражи крупной суммы из сейфа в Бресте

09.06.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вчера в МВД рассказали подробности кражи крупной суммы из сейфа в Бресте. Хозяин был уверен, что после вечерних посиделок с алкоголем уснул и никуда не уходил, а подозрения пали на 30-летнего коллегу. Потерпевший рассказал милиционерам, что накануне выпивал вместе с коллегой. Под градусом язык развязался, и хозяин сообщил, что держит в сейфе крупную сумму - 30 000 долларов и 10 000 белорусских рублей. Более того, мужчина рассказал знакомому, где хранит ключ, и уснул. В дальнейшем сыщики вышли на приятельницу подозреваемого, которой тот оставил на хранение тысячу рублей и 20 000 долларов. Когда воришка узнал, что его ищут, сам пошел к потерпевшему уладить конфликт. Но по пути его задержали. Мужчина пояснил, что часть денег проиграл в казино. Сейчас ему придется отвечать за кражу в особо крупном размере. 
 
Теги: Брест
 
 
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Вчера в МВД рассказали подробности кражи крупной суммы из сейфа в Бресте. Хозяин был уверен, что после вечерних посиделок с алкоголем уснул и никуда не уходил, а...
 
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