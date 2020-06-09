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Ford Fiesta обзавелся «мягкогибридной» установкой

09.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Ford подготовила ряд обновок для своей самой продаваемой модели на европейском рынке — Fiesta. Причем модернизация затронула не только базовый хетчбэк, но и фургончик Fiesta Van с заглушками вместо задних стекол.


В гамме Fiesta появились две новые версии EcoBoost Hybrid, у которых бензиновая турбо-«тройка» объемом 1 л (125 и 155 л. с.) дополнена электрическим довеском — это компактный стартер-генератор с ременным приводом от коленвала двигателя, а также компактная батарея емкостью 10 Ач. На разгоне электромотор развивает до 11,5 кВт, а при торможении переходит в режим генератора и запасает энергию в аккумуляторе.


Динамику и расход топлива «мягкогибридной» Fiesta в компании пока не раскрыли. Также Fiesta получила новые электронные вспомогательные системы, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, распознавание дорожных знаков и модем FordPass Connect с точкой доступа Wi-Fi.


Нынешняя стратегия электрификации Ford предусматривает выпуск в общей сложности 18 «экологичных» моделей до конца 2021 года. Среди них будет и электрифицированная версия спорткара Mustang.

 
 
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Компания Ford подготовила ряд обновок для своей самой продаваемой модели на европейском рынке - Fiesta. Причем модернизация затронула не только базовый хэтчбек, но и...
 
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