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В Беларуси принятие военной присяги впервые пройдёт без родственников и близких людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С определенным ограничениями пройдет и торжественная церемония принятия военной присяги. В 2020 году впервые без родственников и близких друзей, но в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за сложившейся ситуации торжественные мероприятия по отправке нового пополнения в войска, в столице и областных центрах не проводились. К тому же призывники по прибытии получали маску и перчатки. У всех проверяли температуру.
По прибытии к месту службы процедура повторялась, к тому же все молодое пополнение проходило двухнедельную изоляцию. В это время они не контактировали с остальными военнослужащими – отдельно проживали и питались.
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Новости Беларуси. С определенным ограничениями пройдет и торжественная церемония принятия военной присяги. В 2020 году впервые без родственников и близких друзей,...
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