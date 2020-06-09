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За 30 секунд до смертельного ДТП Ефремов едва не устроил еще одну аварию
Источник материала: Tut.by
За 30 секунд до смертельной аварии Михаил Ефремов едва не спровоцировал другое ДТП. Видео инцидента с камеры видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал
На записи видно, как актер, поворачивая на Садовое кольцо, перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящую на скорости машину — ее водителю пришлось экстренно тормозить.
Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении Ефремова
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Актер, поворачивая на Садовое кольцо, перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящую на скорости машину.
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