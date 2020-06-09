За 30 секунд до смертельного ДТП Ефремов едва не устроил еще одну аварию

Источник материала: Tut.by

За 30 секунд до смертельной аварии Михаил Ефремов едва не спровоцировал другое ДТП. Видео инцидента с камеры видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал Life Shot .

На записи видно, как актер, поворачивая на Садовое кольцо, перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящую на скорости машину — ее водителю пришлось экстренно тормозить.

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня . В полиции сообщили, что Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера, он признал себя виновным в аварии.