«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих клубов английской Премьер-лиги

Источник материала: ОНТ

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих по составу клубов английской Премьер-лиги.

Рыночная стоимость всех игроков команды составляет 927 миллионов фунтов стерлингов. В среднем, каждый футболист клуба стоит более 33 миллионов. Второе место в рейтинге — у «Ливерпуля». Третьим идет «Тоттэнхем». «Челси» – лишь четвертый. «Манчестер Юнайтед» – пятый.

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