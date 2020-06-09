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«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих клубов английской Премьер-лиги

09.06.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих клубов английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих по составу клубов английской Премьер-лиги. 

Рыночная стоимость всех игроков команды составляет 927 миллионов фунтов стерлингов. В среднем, каждый футболист клуба стоит более 33 миллионов. Второе место в рейтинге — у «Ливерпуля». Третьим идет «Тоттэнхем». «Челси» – лишь четвертый. «Манчестер Юнайтед» – пятый. 

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«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих по составу клубов английской Премьер-лиги.  Рыночная стоимость всех игроков команды составляет 927 миллионов...
 
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