Евродепутат Ауштрявмчюс просит ЕС отреагировать на действия белорусских властей

Источник материала: Ежедневник

Петрас Ауштрявмчюс, евродепутат от Литвы и постоянный докладчик Европарламента по Беларуси, обратился с письмом к Верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю с просьбой немедленно отреагировать на ситуацию в Беларуси.

Аштрявичюс заявил, что шокирован поведением белорусских властей, которые усилили репрессии в отношении мирных протестующих и гражданских активистов в преддверии выборов.

Он обратил внимание, что все больше белоруосв возмущается злоупотреблением властью со стороны Лукашенко.

«Перспектива свободных и справедливых выборов выглядит нерадужно: режим явно не намерен создавать равные условия для всех или учитывать рекомендации Венецианской комиссии БДИПЧ ОБСЕ», – считает Аштрявичюс.

«За последние четыре года, в соответствии политикой «критического взаимодействия», ЕС стремился добросовестно взаимодействовать с Минском: подписал с Беларусью соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу в этом году, удвоил объем помощи и начал технические диалоги по конкретным вопросам. Тем не менее белорусский режим не выполняет своих обещаний», – считает Аштрявичюс.

По мнению евродепутата, в этой ситуации Евросоюз должен направить ресурсы на помощь НГО, которые разделяют европейские ценности, но отмечает, что это непросто, так как «беларусские власти недавно ввели ограничения на помощь гражданским активистам». Аштрявичюс подчеркивает, что Евросоюз должен по крайней мере активнее заявлять об нарушениях свободы слова в Беларуси и проявлять солидарность с жертвами репрессий.

«Кроме этого, я глубоко обеспокоен тем фактом, что чиновники и поддерживающие Лукашенко медиа явно пытаются представить финансовую и техническую помощь ЕС как знак того, что ЕС якобы поддерживает Лукашенко или шлет ему позитивный сигнал. Такие злонамеренные попытки дезинформации могут повлиять на имидж и популярность ЕС внутри и за пределами страны», – написал Аштрявичюс. По мнению евродепутата, Евросоюз должен четко показать, что финансовая и техническая помощь предназначена для граждан, а не направлена на легитимизацию или укрепление режима.

«И наконец, я уверен, что ЕС должен пересмотреть свою политику в отношении Беларуси, включая введение новых санкций в отношении чиновников и других лиц за нарушения прав человека и фундаментальных свобод, если репрессии будут продолжаться и президентские выборы будут непрозрачными. Учитывая важность Беларуси и стремительно ухудшающуюся ситуацию, я призывают вас действовать немедленно и отправить ясный однозначный сигнал белорусским властям», – написал Аштрявичюс.