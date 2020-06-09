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Еще три звезды, кроме Ефремова, из-за которых люди гибли в ДТП

09.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором впоследствии скончался мужчина. Новость вызвала широкий резонанс, и TUT.BY вспомнил не менее страшные истории, в которых звезды шоу-бизнеса стали причиной смерти людей. Все они связаны с автомобильными авариями.

1. Константин Меладзе


Фото: instagram.com/meladzemusic

В конце декабря 2012 года известный композитор, продюсер и создатель группы «ВИА Гра» Константин Меладзе насмерть сбил 30-летнюю женщину. Она скончалась на месте аварии. Все произошло в Украине, на трассе из Киева в Обухов.

Меладзе остался на месте происшествия, а также самостоятельно вызвал скорую помощь и милицию. После проверки алкотестером выяснилось, что композитор был трезвым. Точные обстоятельства аварии неизвестны: по одним данным, женщина шла не по «зебре», по другим — что она переходила дорогу в нужном месте, просто ее отбросило от удара автомобилем. Считается, что Меладзе нарушил скоростной режим.

Итог: областное управление МВД возбудило уголовное дело «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», продюсеру «светил» срок до 8 лет. Но состава преступления в его действиях не нашли. После аварии Меладзе перечислил семье погибшей около 30 тысяч долларов, а также ежемесячно переводит им сумму на воспитание детей, оставшихся без матери. На тот момент им было 2 года и 5 лет. О размерах этой суммы неизвестно.

2. Мэтью Бродерик


Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Мэтью Бродерик известен озвучкой персонажа Симбы в мультфильме «Король лев», своими ролями в фильмах «Феррис Бьюллер берёт выходной» (1986), «Кабельщик» (1996) и «Годзилла» (1998), а также звездной женой — актер в браке с Сарой Джессикой Паркер уже больше двадцати лет.

В августе 1987 года актер попал в страшную аварию, в результате которой две женщины — мать и дочь — погибли на месте. ДТП произошло в Северной Ирландии, Бродерик ехал на арендной BMW и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Volvo. В результате авария стала громким происшествием, так как, помимо двух смертей, общественности стало известно и о тогдашнем романе звезды — с актрисой Дженнифер Грей. Вдобавок вместо грозивших пяти лет лишения свободы (максимум, предусмотренный в таком случае) Бродерик получил штраф в 175 долларов за обвинение в неосторожном вождении.

Сам Бродерик оказался в больнице с повреждением легкого, переломом ноги и ребер, сотрясением мозга. Его спутница травмировала только шею. Полиции актер объяснял, что по какой-то причине совершенно не помнит ни момент аварии, ни весь день до этого.

3. Леонид Якубович


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Леонид Якубович стал виновным, можно сказать, потому что оказался не в то время и не в том месте. В 2001 году 30-летний нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля звезды. Мужчина появился на дороге внезапно, выскочив из-за автобуса, затем поскользнулся и в падении ударился виском о зеркало Hyundai Accent, за рулем которой был телеведущий.

Несмотря на то, что Якубович вряд ли мог бы как-то повлиять на трагичную случайность, он признавался журналистам, что ощущает вину. Особенно ведущий отмечал, что в первую очередь пострадал его душевный покой. Виновником ДТП признали пешехода.

 
Теги: Новости
 
 
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Вспомнили три громких случая, связанных со смертельными ДТП и известными людьми.
 
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