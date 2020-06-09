Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры Вперед к победам с ВТБ и Visa!

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Фото: Банк ВТБ (Беларусь)

К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных банком ВТБ (Беларусь) с любой валютой счета, за исключением корпоративных карточек Visa Business.



«В нынешних условиях все большую актуальность приобретают безналичные платежи с использованием платёжных карточек и современных сервисов. Надеемся, что наша новая игра станет хорошим стимулом для держателей карточек нашего банка использовать безопасные методы оплаты покупок еще активнее, а призы помогут одержать новые победы, прежде всего над собой: заняться спортом, посетить онлайн-выставки и музеи или изучить языки», – отметила Ольга Жора, начальник отдела развития отношений с клиентами банка ВТБ (Беларусь).

Период проведения игры: с 8 июня по 14 сентября 2020 года, включая период вручения призов. Подробнее с правилами проведения можно ознакомиться на сайте банка .