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Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры Вперед к победам с ВТБ и Visa!
Источник материала: Myfin
К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных банком ВТБ (Беларусь) с любой валютой счета, за исключением корпоративных карточек Visa Business.
«В нынешних условиях все большую актуальность приобретают безналичные платежи с использованием платёжных карточек и современных сервисов. Надеемся, что наша новая игра станет хорошим стимулом для держателей карточек нашего банка использовать безопасные методы оплаты покупок еще активнее, а призы помогут одержать новые победы, прежде всего над собой: заняться спортом, посетить онлайн-выставки и музеи или изучить языки», – отметила Ольга Жора, начальник отдела развития отношений с клиентами банка ВТБ (Беларусь).
Период проведения игры: с 8 июня по 14 сентября 2020 года, включая период вручения призов. Подробнее с правилами проведения можно ознакомиться на сайте банка.
*Партнерский материал. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
Источник: Банк ВТБ (Беларусь)
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Банк ВТБ (Беларусь) представил новую рекламную игру для держателей карточек Visa Вперед к победам с ВТБ и Visa! . В ходе рекламной игры будут разыграны 20 призов, среди...
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