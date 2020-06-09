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Опубликованы кадры со дна Марианской впадины
Источник материала: Tut.by
Телеканал «Звезда» показал в передаче «Военная приемка» кадры со дна Марианской впадины, снятые российским автономным аппаратом «Витязь». Об этом
Напомним, что не так давно российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины
Как
«Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10 028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий „Витязь“ некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Денисов.
Однако пока нельзя говорить о том, что предельная глубина Марианской впадины измерена. Измерение глубины происходит по измерению скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров.
Глубоководный беспилотник «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. В ходе первого погружения 8 мая он установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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