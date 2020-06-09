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Опубликованы кадры со дна Марианской впадины

09.06.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеканал «Звезда» показал в передаче «Военная приемка» кадры со дна Марианской впадины, снятые российским автономным аппаратом «Витязь». Об этом пишет сайт телеканала.

Напомним, что не так давно российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тысячу метров меньше показателя, установленного в 1957 году советскими исследователями.

Как рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов, в прошлом веке в данной точке Марианской впадины работало судно Академии наук СССР «Витязь».

«Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10 028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий „Витязь“ некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Денисов.

Однако пока нельзя говорить о том, что предельная глубина Марианской впадины измерена. Измерение глубины происходит по измерению скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров.

Глубоководный беспилотник «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. В ходе первого погружения 8 мая он установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 
 
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Недавно российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» измерил глубину Марианской впадины и получил результат на 1 тысячу метров меньше показателя,...
 
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