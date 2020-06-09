Под какую статью подведут Тихановского? Версии: «пророссийский сепар», сломленный блогер, которого заставят раскаяться по БТ

Видеоблогеру Сергею Тихановскому и семи его соратникам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК Беларуси.





Минимум до президентских выборов 9 августа 2020 года Сергей Тихановский останется за решеткой. Какую пользу из этого извлечет действующая власть?





По просьбе Беларускай праўды ситуацию анализирует эксперт, пожелавший сохранить анонимность. Ранее эксперт спрогнозировал, что тройку лидеров президентской гонки (Бабарико, Тихановский, Цепкало) власти будут выбивать из игры уголовными делами экономического характера.









-Смена статьи обвинения была предсказуема, поскольку первоначальная квалификация по статье 364 УК не выдерживало никакой критики. Для создания возможности содержать Тихановского под стражей обвинение предъявили по другой статье – 342 УК. Здесь не такая большая натяжка, поскольку Тихановский сам мог не контактировать с милиционером, а просто выступать в качестве организатора. В этом случае следствию необходимо доказать незаконность общественного мероприятия, сам факт его проведения. Проведение пикетов по сбору подписей прямо разрешено законодательством. А вот то, что Тихановский имел прямой умысел организовать в рамках пикета грубые нарушения общественного порядка и насилие в отношении сотрудников милиции, доказать будет довольно сложно. Хотя бы потому, что Тихановский не мог заранее предвидеть, что милиционеры окажутся в толпе и некоторые из них якобы получат травмы.





Поэтому я не исключаю, что впоследствии обвинение будет переквалифицировано еще раз либо Тихановскому предъявят дополнительные обвинения, прежде всего экономического и коррупционного характера. В пользу этой версии говорит изъятая в ходе обысков у Тихановского бухгалтерская документация его компаний и 900 тысяч долларов США, о судьбе которых правоохранительные органы пока ничего не сообщают.





Предъявление обвинения по экономическим статьям требует кропотливой и достаточно длительной работы: необходимо проведение бухгалтерских и иных экспертиз документации, анализ движения средств по счетам в банке, опрос контрагентов и допрос свидетелей. За 10 дней такую работу проделать не реально, поэтому я не исключаю, что обвинение подобрано или, если угодно, притянуто, чтобы продлить Тихановскому меру пресечения в виде содержания под стражей.





Я также не исключаю, наоборот, даже полагаю весьма вероятным сценарий, при котором правоохранители будут активно искать «российский след» в кампании Тихановского, на который предельно прозрачно намекал Александр Лукашенко. Подобный сценарий чрезвычайно выгоден действующей власти, потому что, во-первых, деморализует радикально настроенных националистов, поддержавших Тихановского (для них нет никого страшнее “агентов Москвы”), а во-вторых, очень удобно продавать “пророссийского сепара” западным партнерам, пугать их “рукой Москвы” и крымско-донбасским сценарием.





Если мое предположение окажется верным, то скоро мы можем увидеть на официальных телеканалах сюжеты с кающимся Тихановским и его соратников, аналогичные тем, которые показывали в 2010 году с участием Ярослава Романчука и Андрея Дмитриева. Сам факт содержания под стражей очень сильно деморализует человека, особенного такого, как Тихановский – это представитель телевизионной богемы, привыкшего к гламурному образу жизни. Скорее всего, образ брутального мужика может развеяться через месяц-полтора пребывания в камере.









Я также не исключаю, что срок содержания Тихановского под стражей будет продлен, ему предъявят дополнительные обвинения экономического и коррупционного характера. А итоговоый обвинительный приговор (почти не сомневаюсь, что приговор будет обвинительным), учитывая срок содержания под стражей, сведется к условному наказанию либо к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение (в народе это называют химией по месту жительства). Подобное наказание, с одной стороны, не позволит говорить о наличии в Беларуси политзаключенных (физически Тихановский не будет находиться за решеткой), а с другой стороны – не даст ему возможность вести свой ютуб-канал, ездить по Беларуси и проводить мероприятия – ведь он будет находиться под надзором милиции.







