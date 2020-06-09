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Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском суворовском – 64-й выпуск! С училищем 9 июня попрощались более 50 воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заветные алые погоны с «крабом» и аттестаты уже в руках. Среди выпускников – два лауреата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, есть и одна золотая медаль.
Последний звонок прошел с некоторыми изменениями. Из-за сложной эпидситуации пришлось отказаться от трогательной традиции – прощального вальса. Сегодня юноши пели. Прозвучал гимн суворовцев. А на удачу ребята осыпали себя монетами.
Из 53 выпускников этого года большинство планируют связать свою судьбу с военной службой.
Максим Лукьянов, выпускник Минского суворовского военного училища:
Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Поддержать ребят в этот важный для них день пришли родные и близкие.
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Новости Беларуси. В Минском суворовском – 64-й выпуск! С училищем 9 июня попрощались более 50 воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветные...
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