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Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища

09.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском суворовском – 64-й выпуск! С училищем 9 июня попрощались более 50 воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заветные алые погоны с «крабом» и аттестаты уже в руках. Среди выпускников – два лауреата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, есть и одна золотая медаль.

Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища

Последний звонок прошел с некоторыми изменениями. Из-за сложной эпидситуации пришлось отказаться от трогательной традиции – прощального вальса. Сегодня юноши пели. Прозвучал гимн суворовцев. А на удачу ребята осыпали себя монетами.

Из 53 выпускников этого года большинство планируют связать свою судьбу с военной службой.

Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища

Максим Лукьянов, выпускник Минского суворовского военного училища:
Если честно, радостно. Все-таки пять лет учились. Хочется уже дальше жить, как-то двигаться дальше, развиваться. По товарищам буду скучать, конечно, потому что все разъезжаются по разным городам, странам, частям.

Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Суворовцы всегда являлись примером исполнения воинского долга. Более 60 выпускников Минского суворовского военного училища являются генералами. Я думаю, что свои славные традиции, которые заложили ветераны, будут продолжаться, и мы будем и дальше готовить настоящих патриотов для нашей родины.

Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища

Поддержать ребят в этот важный для них день пришли родные и близкие.

Люди в материале: Максим Лукьянов, Сергей Потапенко

 
 
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Новости Беларуси. В Минском суворовском – 64-й выпуск! С училищем 9 июня попрощались более 50 воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветные...
 
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