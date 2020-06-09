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Жена и дочь Ефремова отреагировали на ДТП с его участием
Источник материала: ОНТ
Дочь актера Михаила Ефремова, который накануне стал виновником смертельного ДТП в Москве, Анна-Мария прокомментировала произошедшее,
По словам девушки, она разочаровалась в отце.
Тем временем супруга Ефремова заявила, что узнала о
По данным источника, Софья Кругликова не знала, куда уехал ее муж, узнав о смертельном ДТП, она предположила, что он мог выпить снотворное перед тем, как сесть в машину.
Позже экспертиза подтвердила, что актер был пьян во время аварии.
На произошедшее также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это чудовищным случаем,
Также стало известно, что адвокаты известных российских артистов отказались защищать Ефремова. Так, известные адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский
Напомним, в понедельник вечером на Смоленской площади находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и въехал в автомобиль Lada, водитель которого получил серьезную травму и на следующий день скончался в больнице.
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Дочь актера Михаила Ефремова, который накануне стал виновником смертельного ДТП в Москве, Анна-Мария прокомментировала произошедшее, сообщает РИА Новости. По...
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