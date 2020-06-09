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Жена и дочь Ефремова отреагировали на ДТП с его участием

09.06.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жена и дочь Ефремова отреагировали на ДТП с его участием

Дочь актера Михаила Ефремова, который накануне стал виновником смертельного ДТП в Москве, Анна-Мария прокомментировала произошедшее, сообщает РИА Новости.

По словам девушки, она разочаровалась в отце.

Тем временем супруга Ефремова заявила, что узнала о пьяном ДТП актера от журналистов, об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, Софья Кругликова не знала, куда уехал ее муж, узнав о смертельном ДТП, она предположила, что он мог выпить снотворное перед тем, как сесть в машину.

Позже экспертиза подтвердила, что актер был пьян во время аварии.

На произошедшее также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это чудовищным случаем, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что адвокаты известных российских артистов отказались защищать Ефремова. Так, известные адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский сообщили агентству, что им поступило предложение заняться делом Ефремова, но они отказались.

Напомним, в понедельник вечером на Смоленской площади находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и въехал в автомобиль Lada, водитель которого получил серьезную травму и на следующий день скончался в больнице.

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Дочь актера Михаила Ефремова, который накануне стал виновником смертельного ДТП в Москве, Анна-Мария прокомментировала произошедшее, сообщает РИА Новости. По...
 
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