ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Въезд в Латвию на пунктах пропуска ограничен из-за технического сбоя

09.06.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 9 июня, латвийскими таможенниками из-за технического сбоя ограничен прием транспорта, въезжающего с территории Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Витебской таможни.


Фото: dss.ru

Сбой в работе серверного оборудования у латвийских таможенников произошел примерно в 13.00. На данный момент на пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» латвийская сторона работает в аварийном режиме и принимает только порожний транспорт.

Как ожидается, на устранение технической неисправности уйдет от 4 до 6 часов.

Грузоперевозчиков просят учитывать данную информацию при пересечении границы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвийские пункты пропуска работают в аварийном режиме. На устранение неполадок потребуется как минимум несколько часов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кошкин дом: как защитить мебель от острых когтей питомца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика