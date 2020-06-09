Въезд в Латвию на пунктах пропуска ограничен из-за технического сбоя

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 9 июня, латвийскими таможенниками из-за технического сбоя ограничен прием транспорта, въезжающего с территории Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Витебской таможни.



Фото: dss.ru

Сбой в работе серверного оборудования у латвийских таможенников произошел примерно в 13.00. На данный момент на пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» латвийская сторона работает в аварийном режиме и принимает только порожний транспорт.

Как ожидается, на устранение технической неисправности уйдет от 4 до 6 часов.

Грузоперевозчиков просят учитывать данную информацию при пересечении границы.