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Въезд в Латвию на пунктах пропуска ограничен из-за технического сбоя
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 9 июня, латвийскими таможенниками из-за технического сбоя ограничен прием транспорта, въезжающего с территории Беларуси. Об этом
Сбой в работе серверного оборудования у латвийских таможенников произошел примерно в 13.00. На данный момент на пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» латвийская сторона работает в аварийном режиме и принимает только порожний транспорт.
Как ожидается, на устранение технической неисправности уйдет от 4 до 6 часов.
Грузоперевозчиков просят учитывать данную информацию при пересечении границы.
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Латвийские пункты пропуска работают в аварийном режиме. На устранение неполадок потребуется как минимум несколько часов.
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