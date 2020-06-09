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Кошкин дом: как защитить мебель от острых когтей питомца

09.06.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Становясь новыми членами семьи, домашние животные заметно меняют жизнь человека. Но не со всеми привычками нового жильца следует мириться, иначе сожительство может стать невыносимым испытанием для человека. В этой статье вы узнаете, как защитить мебель от кота и сохранить свои нервы.

Содержание:

♦ Почему кошки царапают мебель
♦ Когтеточка
♦ Сменный чехол
♦ Спрей-отпугиватель
♦ Липкая лента
♦ Насадки для когтей
♦ Обрезание когтей

Почему кошки царапают мебель


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Это типичный инстинкт, заложенный природой: кошки тренируют выпускание когтей и развивают цепкость, чтобы быть в форме в условиях выживания в дикой природе. Кроме того, процесс помогает сохранить остроту и здоровье когтей, расслабляет спину, снимает стрессовое напряжение.

Как видите, процесс неизбежный и очень важный для питомца. Поэтому не сто бессмысленно ругать его: куда рациональнее предусмотреть защиту мебели от кошек.

Когтеточка


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Тем, кто еще не думал, как отучить кота царапать мебель, советуем сменить когтеточку. Наверняка, прежняя пришла в негодность или просто не нравится питомцу — в любом случае пора приобрести новую. Зоомагазины в Минске предлагают разные форматы: картонные, напольные, настенные, столбики, игровые комплексы, когтеточки с игрушками или домиками.

Обратите внимание, что коту может не нравиться напольная когтеточка, поэтому он делает гимнастику в вертикальном положении вдоль дивана. Тогда есть смысл приобрести вертикальное изделие — настенную когтеточку или столбик. Привлечь и быстро приучить к «обновке» поможет кошачья мята.

Сменный чехол


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чехол для дивана — неплохой способ обновить интерьер, скрыть старые «следы преступления» и защитить мебель от очередных нападков когтей: коту вряд ли понравится проводить гигиену по мягкому ерзающему покрытию.

Такая защита мебели от кошек обходится дешевле, чем покупка новой мебели. Однако потребует финансовых вложений при регулярной смене чехлов.

Спрей-отпугиватель


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как защитить мебель от кота, если новая когтеточка и мебельный чехол не спасают? Попробуйте решить проблему прямым воздействием на чуткое кошачье обоняние. Обработайте обивку (особенно полюбившуюся зону питомца) специальным спреем, купленным в зоомагазине. Состав не вредит материалу и полностью безвреден для животного.

Липкая лента


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если питомец постоянно выбирает определенный участок дивана, наклейте на это место двусторонний широкий скотч. Каждый раз, когда животное с недоумением будет обнюхивать любимый уголок, подносите его к когтеточке, после чего поощряйте любимым лакомством.

Насадки для когтей


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Они же "антицарапки" — силиконовые колпачки, которые крепятся к кошачьим когтям на медицинский клей. Защита мебели от кошек была предложена американским ветеринаром Тоби Уэкслером почти 17 лет назад и обрела большую популярность по всему миру.

Изделия безвредны для питомца: кошка бегает, прыгает, играет без стеснений и продолжает точить когти. Только следов на обивке мебели колпачки не оставляют. Процедура проводится в зоосалоне раз в несколько недель.

Обрезание когтей


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если вы испробовали все перечисленные способы, но так и не удалось понять, как отучить кота царапать мебель, рассмотрите радикальный метод — обрезание когтей. Процедура требует опыта и понимания, какую длину необходимо убирать. Поэтому обрезание когтей лучше всего доверить специалисту.

Все еще интересует, как защитить мебель от кота? Переходите в каталог TAM.BY и выбирайте нужное средство или услугу для домашнего животного.

 
Теги: Минск
 
 
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