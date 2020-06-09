Смотрите, как в польском Белостоке отреставрировали вокзал. В Гродно мог бы быть такой же - но его снесли

Источник материала: Tut.by

Железнодорожный вокзал в польском Белостоке был построен в стиле классицизма в 1861 году на пути Петербурго-Варшавской железной дороги. Первый поезд прибыл сюда в сентябре 1862 года. Во время Первой мировой войны здание было сожжено, а позже перестроено. Во время Второй мировой войны станция взорвали. Позже его ремонтировали, однако первоначальный вид вокзал приобрел только сейчас, во время масштабной реконструкции, которую полностью закончат к концу 2020 года.



Вокзал в Белостоке после реставрации. Фото: budimex.pl

Но уже сейчас специалисты показали журналистам, как выглядит обновленная станция, вид которой максимально приближен к первоначальному варианту.

Правда, пространства внутри здания адаптировали под современные требования. Например, полностью обеспечена безбарьерная среда.

Восстановление вокзала финансировалось в рамках программы модернизации польских железнодорожных вокзалов на 2016−2023 годы. Часть денег на реконструкцию выделил Евросоюз. Общая стоимость всех работ — более 36 миллионов злотых (почти 22 миллиона белорусских рублей), сообщает польский портал transport-publiczny.pl.













Был восстановлен оригинальный дизайн интерьера, включая настенные и потолочные украшения, чугунные колонны и декоративные полы. Здесь все сделали так, как было в 1910-х годах. Реконструкция велась под наблюдением архитекторов и историков.

Мезонин, сооруженный в здании во время его предыдущей модернизации, и пристройка 1980-х годов были снесены. Также убрали антресоль в самой старой части вокзала. Работы проводили в несколько этапов. Здесь не использовалась тяжелая техника, так как специалисты опасались повредить стены старого здания.





Польские специалисты говорят, что железнодорожный вокзал после модернизации станет настоящей жемчужиной края. Ведь в конце XIX века «Белосток» считался одной из самых элегантных станций, расположенных вдоль маршрута железной дороги Санкт-Петербург — Варшава.

Завершить все работы планируют уже в октябре этого года, но, если все будет хорошо, вокзал для пассажиров откроют уже в конце лета.





Гродненский железнодорожный вокзал в архитектурном плане был очень похож на станцию «Белосток». Здание было построено в 1868 году в эклектичном стиле с элементами классицизма. Здесь были галереи, пилястры тосканского ордена, полуколонны и флигели.

В центральной части вокзала размещался главный вход, на первом этаже — вестибюль, кассы, на втором этаже и в боковых крыльях — залы ожидания.

Во время Второй мировой войны здание вокзала в Гродно, как и в Белостоке, было частично разрушено, но позже восстановлено.

Кстати, в 1956 году на гродненском вокзале снимали фильм «Миколка-паровоз». Поэтому в ленте можно увидеть, как тогда выглядела станция «Гродно».



Старый вокзал в Гродно. Фото: history.rw.by



Вокзал в Гродно. Фото: history.rw.by

К сожалению, в 1986 году здание вокзала снесли. Рядом построили новое здание.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com