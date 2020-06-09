Елене Лазарчик вышла на свободу













Елена Лазарчик рассказала "Европейской Беларуси" подробности своего задержания:





- Меня арестовали по дороге на работу. Завезли в РОВД Октябрьского района, потом в суде Октябрьского района и судили. Доводы о том, что у меня совсем маленький ребенок на судью не повлияли. Я не могу сейчас точно указать фамилию судьи и сотрудники РОВД, потому что я постоянно думала о маленьком сыне, мне было не до их фамилий.





Сегодня мне в изоляторе дали бумагу, в которой указано, что не отсиженных мной 9 суток заменяются на штраф в размере 1215 рублей. Также я должна изолятору за питание, они выставили мне сумму в 40 рублей за те три дня, что я сидела.





Фактически три дня я находилась одна в камере, только один раз подселили девушку, но вскоре ее увезли.





С сыном все хорошо, он находится с родителями на даче. Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку и солидарность. Только благодаря этому меня освободили.







