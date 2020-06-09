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В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро

09.06.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро

Таким образом власти намерены бороться с загрязнением окружающей среды, а также с так называемым демпингом со стороны авиакомпаний – то есть продажей товаров ниже рыночных цен. Согласно новым правилам, пассажиры также должны будут платить налог за перелеты на расстояния меньше 350 километров.

В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро

Короткие полеты в стране продолжительностью до трех часов и вовсе вскоре могут отменить, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.

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Новости Австрии. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом власти намерены бороться с...
 
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