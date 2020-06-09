БЕЛАЗ диверсифицировал экспортные поставки: белорусские самосвалы уехали в 20 стран с начала года

Источник материала: ОНТ

БЕЛАЗ существенно диверсифицировал экспортные поставки. С начала года белорусские самосвалы уехали в 20 стран, 13 из них – в дальнее зарубежье.

Промышленному гиганту удалось увеличить долю таких государств в общем объеме отгрузок даже в непростых условиях мировой экономики, в том числе, за счет освоения новых сегментов рынка горного оборудования. Об экспортной динамике и выполнении производственных показателей сегодня шла речь в цехах крупнейшего предприятия. БЕЛАЗ посетила Наталья Кочанова. Спикер Совета Республики побывала в цехах, ознакомилась с технологическим процессом, сейчас прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта по модернизации завода. Его главная цель – развитие мощностей производства.

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