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БЕЛАЗ диверсифицировал экспортные поставки: белорусские самосвалы уехали в 20 стран с начала года

09.06.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БЕЛАЗ диверсифицировал экспортные поставки: белорусские самосвалы уехали в 20 стран с начала года

БЕЛАЗ существенно диверсифицировал экспортные поставки. С начала года белорусские самосвалы уехали в 20 стран, 13 из них – в дальнее зарубежье.

Промышленному гиганту удалось увеличить долю таких государств в общем объеме отгрузок даже в непростых условиях мировой экономики, в том числе, за счет освоения новых сегментов рынка горного оборудования. Об экспортной динамике и выполнении производственных показателей сегодня шла речь в цехах крупнейшего предприятия. БЕЛАЗ посетила Наталья Кочанова. Спикер Совета Республики побывала в цехах, ознакомилась с технологическим процессом, сейчас прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта по модернизации завода. Его главная цель – развитие мощностей производства.  

 

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БЕЛАЗ существенно диверсифицировал экспортные поставки. С начала года белорусские самосвалы уехали в 20 стран, 13 из них – в дальнее зарубежье. Промышленному...
 
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