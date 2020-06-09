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Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

09.06.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Соединенных Штатах и Европе не прекращаются акции протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американцы уже более двух недель выходят на улицы городов, вступают в столкновения с полицией, грабят и громят магазины и кафе.

За это время задержаны свыше 10 тысяч человек, сотни пострадали в ходе стычек.

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

Жесткие действия полицейских спровоцировали тысячи новых актов насилия. Похожая ситуация в Германии, Британии, Франции и Бельгии. Разгоном демонстрантов завершилась акция в Берлине 7 июня. Около сотни человек были арестованы. 28 стражей порядка оказались в больнице.

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

Все выходные в Лондоне проходили митинги, переросшие в беспорядки и столкновения между протестующими и правоохранителями. Здесь также не обошлось без пострадавших.

А в Париже против агрессивно настроенных протестующих пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

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Новости мира. В Соединенных Штатах и Европе не прекращаются акции протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американцы уже более двух недель выходят...
 
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