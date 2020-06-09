|
Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Соединенных Штатах и Европе не прекращаются акции протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американцы уже более двух недель выходят на улицы городов, вступают в столкновения с полицией, грабят и громят магазины и кафе.
Жесткие действия полицейских спровоцировали тысячи новых актов насилия. Похожая ситуация в Германии, Британии, Франции и Бельгии. Разгоном демонстрантов завершилась акция в Берлине 7 июня. Около сотни человек были арестованы. 28 стражей порядка оказались в больнице.
Все выходные в Лондоне проходили митинги, переросшие в беспорядки и столкновения между протестующими и правоохранителями. Здесь также не обошлось без пострадавших.
А в Париже против агрессивно настроенных протестующих пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Соединенных Штатах и Европе не прекращаются акции протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американцы уже более двух недель выходят...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)