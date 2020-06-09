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До и после: парень показал, как изменился благодаря отказу от наркотиков, и восхитил сеть (ФОТО)

09.06.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До и после: парень показал, как изменился благодаря отказу от наркотиков, и восхитил сеть (ФОТО)

Пользовательница Reddit опубликовала скриншоты из Twitter с фотографиями парня, который показал, как стал выглядеть после отказа от наркотиков. Преображение юноши восхитило сеть,  пишет mail.ru.

Всего за несколько часов публикация набрала почти 100 тысяч лайков. Поборов наркозависимость, молодой человек не употреблял никаких запрещенных веществ на протяжении 745 дней. «Я выглядел так, будто я уже мертв. Наконец-то я жив!», – подписал снимки парень.

Пользователи отметили, что он выглядит очень привлекательно. Герой фото поблагодарил их в комментариях за теплые слова и отметил, что не ожидал такой популярности.


ФОТО: twitter.com/jusalotofpain

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Пользовательница Reddit опубликовала скриншоты из Twitter с фотографиями парня, который показал, как стал выглядеть после отказа от наркотиков. Преображение юноши...
 
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