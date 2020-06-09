Ефремова, устроившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест. На него наденут электронный браслет

Источник материала: Tut.by

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест совершившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Как сообщает РБК , такая мера пресечения определена актеру до 9 августа.

«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — сказала судья.

Изолировать Ефремова следствие сочло необходимым в связи с резонансом вокруг дела, а также в связи с его возможностью скрыться и повлиять на свидетелей.

Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала необоснованными доводы о том, что актер может скрыться и повлиять на свидетелей, а также указала, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо (трое несовершеннолетних и 19-летняя дочь-студентка) находятся у него на иждивении.

Суд в итоге согласился с доводами обвинения. Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.

Видео: пресс-служба Таганского суда

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проконтролирует соблюдение Ефремовым домашнего ареста с помощью электронного браслета. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в «Интерфакс» .

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, анализы показали, что в крови Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Актер признал себя виновным в аварии.