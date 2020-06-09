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Ефремова, устроившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест. На него наденут электронный браслет
Источник материала: Tut.by
Таганский суд Москвы отправил под домашний арест совершившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Как
«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — сказала судья.
Изолировать Ефремова следствие сочло необходимым в связи с резонансом вокруг дела, а также в связи с его возможностью скрыться и повлиять на свидетелей.
Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала необоснованными доводы о том, что актер может скрыться и повлиять на свидетелей, а также указала, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо (трое несовершеннолетних и 19-летняя дочь-студентка) находятся у него на иждивении.
Суд в итоге согласился с доводами обвинения. Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.Видео: пресс-служба Таганского суда
Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проконтролирует соблюдение Ефремовым домашнего ареста с помощью электронного браслета. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в
Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, анализы показали, что в крови Михаила Ефремова
В отношении Ефремова
Актер признал себя виновным в аварии.
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Ефремова, устроившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест. На него наденут электронный браслет
Суд в итоге согласился с доводами обвинения. Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме защитника,...
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