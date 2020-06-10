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Задача: построить дом дешево. Читатель поделился опытом - он потратил всего 9,3 тысячи рублей

10.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали о бюджетной даче из бытовки за супербюджетные 12,5 тысячи рублей. Казалось бы, дешевле уже точно не получится. Но мы поспешили с выводами. С редакцией связался владелец агроусадьбы, который утверждает, что ему удалось построить дом для сезонного проживания еще дешевле. Узнали, как и из каких материалов он сделан.


Фото предоставлено владельцем дома

Владельца агроусадьбы «Молоди» зовут Роман. Он говорит, что когда в 2017 году ему понадобился дополнительный гостевой домик, то он решил, что это будет бюджетное строение, но со всеми удобствами.

Под поставленные задачи — сделать комфортное жилье в короткие сроки — подходила лишь каркасная технология. Проект был нарисован буквально на коленке. Размеры — 6×6 метров, один этаж, двухскатная крыша. По планировке — студия с отдельным санузлом.


Фото предоставлено владельцем дома

Для такого строения мощный железобетонный фундамент не нужен, достаточно было винтовых свай — они обошлись всего в 350 рублей. Для каркаса Роман закупил пиломатериалы естественной влажности — всего на 1900 рублей. Из него по схеме романа рабочие собрали остов. Пирог стены простой: между стойками из бруса 100×50 заложили 100 мм утеплителя, с двух сторон закрыли пленками.


Фото предоставлено владельцем дома

Для отделки изнутри и снаружи использовали необрезную доску: достаточно было только снять обзол (кору) — и самый экологичный (и при этом очень дешевый) отделочный материал готов. В доме ее прибили в шахматном порядке — получилось оригинально и очень дешево. На фасаде доски прибивали внахлест. Их пока ничем не пропитывали, но в планах обработать защитным септиком.
И даже дешевле 10 тысяч долларов. Смотрите, какие готовые дачные дома можно купить

Для кровли закупили ондулин (700 рублей). Пленки, крепеж и утеплитель обошлись в 1150 рублей. Сборка дома стоила 4500 рублей.

Вопрос с окнами и дверью помог решить сосед Романа: после ремонта у него осталась пара бэушных окон ПВХ и дверь. Цена вопроса нулевая, если не считать бутылку коньяка.


Фото предоставлено владельцем дома

Обратите внимание, что потолками в доме являются скаты кровли, подшитые той же необрезной доской

Дом хоть и для сезонного проживания, но в нем есть все удобства. В нем есть мини-кухня, санузел с унитазом и душевой кабиной.


Канализацию сделали из двух железобетонных колец — она обошлась в 500 рублей

Электрика с материалами и даже светильниками стоила всего 350 рублей. Канализацию сделали из двух железобетонных колец — она обошлась в 500 рублей.


У дома есть своя уютная веранда

— Сборка домика, включая канализацию, электрику и сантехнику, обошлась всего в 9350 рублей (в ценах 2017 года. — Прим. TUT.BY), — говорит Роман. — На звание дома, построенного по всем СНиП и ТКП он не претендует, но функцию комфортного гостевого домика в агроусадьбе выполняет исправно, гости им довольны.

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