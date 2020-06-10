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Лукашенко назначил нового начальника департамента охраны МВД

10.06.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый начальник департамента охраны МВД Беларуси назначен указом президента Беларуси. Им стал полковник Александр Шепелев, сообщили в пресс-службе главы государства.




"Начальником Департамента охраны Министерства внутренних дел назначен полковник милиции Александр Шепелев", - говорится в сообщении.

Известно, что свой путь в правоохранительных органах он начал в 1995 году в ОМОНе. В ноябре 2017 года он получил погоны полковника в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

До этого работал в должности начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД.

Шепелев отличился в операции по задержанию вооруженного грабителя банка, который захватил заложников.
 
 
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Новый начальник департамента охраны МВД Беларуси назначен указом президента Беларуси. Им стал полковник Александр Шепелев, сообщили в пресс-службе главы...
 
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