Продажу алкоголя ограничат 10 июня во всех областных центрах, исключая столицу













При этом в Витебске в указанный период времени будет действовать запрет на продажу пива и легких спиртных напитков, запрет на торговлю крепким алкоголем будет действовать с 15.00 до 24.00.





В Гродно ограничения на торговлю любыми спиртными напитками будут действовать с 16.00 до 24.00.





Столичные власти не сообщали о каких-либо ограничениях, в Минском районе запрещено торговать алкоголем будет с 00.00 до 24.00 11 июня.





Ограничения не распространяются на объекты общепита (кафе, клубы, рестораны).





Как сообщалось, проведение массовых мероприятий в учебных заведениях было ограничено в связи с эпидемиологической обстановкой. Вместе с тем, министерство образования предложило индивидуально решать вопрос о проведении выпускных вечеров в каждом учебном заведении.