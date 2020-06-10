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Продажу алкоголя ограничат 10 июня во всех областных центрах, исключая столицу

10.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня в связи с проведением школьных выпускных вечеров будут действовать ограничения на торговлю алкогольными напитками, сообщают сайты горисполкомов областных центров.




При этом в Витебске в указанный период времени будет действовать запрет на продажу пива и легких спиртных напитков, запрет на торговлю крепким алкоголем будет действовать с 15.00 до 24.00.

В Гродно ограничения на торговлю любыми спиртными напитками будут действовать с 16.00 до 24.00.

Столичные власти не сообщали о каких-либо ограничениях, в Минском районе запрещено торговать алкоголем будет с 00.00 до 24.00 11 июня.

Ограничения не распространяются на объекты общепита (кафе, клубы, рестораны).

Как сообщалось, проведение массовых мероприятий в учебных заведениях было ограничено в связи с эпидемиологической обстановкой. Вместе с тем, министерство образования предложило индивидуально решать вопрос о проведении выпускных вечеров в каждом учебном заведении.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня в связи с проведением школьных выпускных вечеров будут действовать ограничения на торговлю...
 
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