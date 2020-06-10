«Меня унижали и топтали». Как суды и наркотики убили звезду спорта 90-х

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В конце 1990-х Марко Пантани уступал на родине в популярности лишь звездам футбольной сборной. Итальянский горняк, привлекавший фанатов атакующим стилем и ярким образом, мог навсегда стать иконой велогонок, но запомнился в итоге, как одна из самых неоднозначных личностей мирового спорта.



Фото: CyclingWeekly

Посвящал победы дедушке

Марко родился 13 января 1970 года в небольшом портовом городке Чезентатико. Его воспитанием в основном занимался дедушка Сотеро. Сначала он водил внука на тренировки местной футбольной команды, а на двенадцатилетие подарил тому шоссейный велосипед.

Пантани поздно начал заниматься велоспортом, но это не помешало ему быстро стать лидером местной дружины. Худощавый Марко много проигрывал на равнине, но блестяще атаковал в горах.

В 22 года Марко одержал важнейшую на тот момент победу, выиграв общий зачет молодежной версии «Джиро д`Италия». Пантани, как никогда, был близок к приглашению в профессиональную команду. На подписание первого в жизни контракта он хотел поехать вместо с дедом, но спустя три дня после финиша гонки сеньора Сотеро не стало. До конца года все свои победы Марко посвящал ему.



Кадр из фильма Pantani: The Accidental Death of a Cyclist

В конце 1992-го агент итальянца начал переговоры с одной из сильнейших команд страны — Carrera Jeans. Босс клуба Давиде Байфава уже подготовил контракт, но никак не решался оставить на нем подпись.

Для победы на «Тур де Франс» и «Джиро д`Италия» нужно было одинаково хорошо ездить и горные этапы, и равнинные гонки с раздельным стартом. И если на перевалах Пантани был хорош, то на плоских трассах 57-килограммовый Марко проигрывал слишком много.

Бойфаву тогда подкупила настойчивость и спортивная наглость потенциального новичка. Узнав, что в контракте прописана минимально допустимая сумма зарплаты, он сразу же поставил условием увеличение оклада в случае победы на «Туре» и «Джиро».

Планы разрушила машина организаторов

В мировом велоспорте в те годы непобедимым казался Мигель Индураин. Мощный испанец считался полной противоположностью легковесного Пантани. Индураин был ростом под 190 см, его гигантские легкие были объемом в восемь литров, а сердце прокачивало за минуту до семи литров крови. Тяжелый Индураин терпел в горах, стараясь минимизировать отставание, а затем с лихвой отыгрывал всё в гонках с раздельным стартом.



Мигель Индураин. Velolive

Первый год Пантани ушел на притирку, но уже в 1994-м он заявил о себе, как о лучшем горовосходителе мира. Когда дорога шла в гору, на атаки Марко не мог ответить ни один гонщик того времени, включая Индураина.

Да, итальянец все так же проигрывал на равнине, но горных навыков оказалось достаточно, чтобы попасть на итоговый подиум на «Джиро» и «Туре».

Мигель Индураин начал терять форму в 1996-м и его приемником должен был стать именно Пантани, но все планы итальянца разрушились на гонке «Милан-Турин». Из-за ошибки организаторов на трассе появилась машина, которая на полном входу влетела в группу Марко.

С множественными открытыми переломами Пантани доставили в госпиталь, где он провел почти весь сезон-1996. Когда гонщик только оказался в больнице, врачи обнаружили у него аномально высокие показатели гематокрита и гемаглобина. Пантани пришлось делать переливание крови.

С ним встречался даже Папа Римский

Марко вернулся в начале 1997-го, но оказалось, что место Индураина уже занято молодым немцем Яном Ульрихом . Рыжеволосый выходец из ГДР выступал в том же стиле, что и Мигель: терпел в горах и невероятно мощно проходил «разделки».

Вотчиной Пантани вновь стали крутые подъемы, где он улетал от тяжелых раздельщиков. Впрочем, для борьбы с Ульрихом этого было пока недостаточно.

Переломным для итальянца стал сезон-1998. Добавивший к своему образу желтую бандану Марко окончательно превратился в «Пирата», заставив фанатов забыть об обидном прозвище «Слоненок». Атаки Пантани стали еще более резкими, и теперь его преимущество в горах оказалось достаточным, чтобы одерживать победу в общем зачете. В мае он впервые выиграл «Джиро», а в июле разгромил Ульриха на «Туре».



Reuters

Марко стал самым популярным гонщиком мира и одним из ведущих спортсменов Италии. Что говорить, если с ним встречался даже Папа Римский.

Первые «звоночки»

В 1999-м Пантани намеревался повторить свое достижение. За день до конца «Джиро» он уверенно лидировал в общем зачете. Последний этап казался формальностью, а команда Марко уже начала планировать победный ужин, как в номер к лидеру постучали организаторы гонки: анализ крови гонщика показал превышение допустимого уровня гематокрита на 2%.

По правилам, это означало автоматическое отстранение от соревнований на две недели, хотя все понимали, что дело наверняка в применении распространенного тогда допинга — эритропоэтина. Заодно и вспомнили случай с подозрительными анализами в госпитале.

Сначала Марко был в бешенстве, но затем гнев сменился депрессией. В этом году он больше не выходил на старт, наблюдая за первой победой Лэнса Армстронга на «Туре» по телевизору. Пантани стал замкнутым и впервые попробовал тяжелые наркотики.

Год спустя состоялось возвращение «Пирата». Он намеревался дать бой Армстронгу, но в первой половине гонки слишком много проиграл на равнинных этапах. Их настоящее сражение состоялось на легендарном подъеме «Мон Ванту» .

Сначала Марко сильно отставал, но за несколько километров до финиша нагнал Лэнса и устремился в атаку. Армстронг ответил своей контратакой и последний километр они проехали бок о бок. За несколько метров до финиша Пантани совершил решающий рывок, которого хватило для победы.

Это казалось настоящим возвращением итальянского горняка, но его пыл дерзко и бестактно сбил Лэнс Армстронг:

— Я просто подарил Марко эту победу, потому что очень уважаю его.

Разъяренный Пантани обещал наказать самодовольного американца за эти слова. «Пират» терзал Армстронга атаками на каждом горном этапе и добился-таки своего на подъеме до Куршевеля. Спустя два дня Марко сошел с гонки и улетел домой. Больше он никогда не выступал на «Тур де Франс».

«У меня не осталось ничего — лишь гнев и печаль из-за несправедливости»

Следующие полтора год Пантани прошли на фоне обвинений в допинге, растущей наркозависимости и глубокой депрессии. За весь сезон-2002 он ни разу не смог попасть даже в двадцатку лучших. Последней гонкой в карьере Марко стала «Джиро д`Италия» 2003 года. «Пират» серьезно улучшил результаты и отметился парой впечатляющих атак, но бороться за победу горняк из Чезентатико больше не мог.

После гонки Пантани начал последнюю битву со своими внутренними демонами, отправившись в психиатрическую лечебницу, которая специализировалась на лечении нервных расстройств, наркомании и алкоголизма. Марко успешно прошел курс реабилитации, но очередной суд окончательно добил его. «Пирату» вновь припомнили «Джиро» — 1999.



Фото: Graham Watson, CyclingWeekly

В феврале 2004-го Пантани изолировался от внешнего мира в отеле города Римини. Он закрылся в своем гостиничном номере и уже больше никогда его не покинул. Вечером 14 февраля Марко скончался от передозировки кокаина. Одна из последних записей в его дневнике была больше похожа на крик отчаяния:

— Четыре последних года я провел в судах из-за пустых обвинений. Меня унижали и топтали. Но где доказательства моих ошибок? У меня не осталось ничего — лишь гнев и печаль из-за несправедливости этой системы.

Просто посмотрите, во что превратилась наша жизнь! На какой еще работе к вам будут приходить посреди ночи и брать кровь? Где еще журналисты лезут к вам в окна с телекамерами? Моя семья разрушена. Как и семьи других гонщиков.

Меня хотят опозорить, но я не лжец. Я просто прошу поддержки у всех, кто верит мне.



Фото: фан-сайт Марко Пантани

Похороны Марко Пантани в его родном Чезентатико посетили 20 тысяч человек, включая Мигеля Индураина и Диего Марадону.

Памятники в память о нем установлены в четырех городах Италии и Франции, а фильмы о «Пирате» выходят даже спустя 16 лет после его смерти.

Достижение Пантани, который в 1998 году выиграл в течение года «Джиро д`Италия» и «Тур де Франс», с тех пор никто повторить не смог.