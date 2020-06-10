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Милиция отказывается отдавать Тихановской листы с 1500 подписями
Источник материала: Партизан
Правоохранительные органы отказываются передавать Светлане Тихановской подписные листы с собранными в ее поддержку 1,5 тыс. подписями.
Подписные листы оказались у сотрудников милиции после задержания в минувшее воскресенье члена инициативной группы Олега Бобровского.
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Правоохранительные органы отказываются передавать Светлане Тихановской подписные листы с собранными в ее поддержку 1,5 тыс. подписями.
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