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Милиция отказывается отдавать Тихановской листы с 1500 подписями

10.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранительные органы отказываются передавать Светлане Тихановской подписные листы с собранными в ее поддержку 1,5 тыс. подписями.



Подписные листы оказались у сотрудников милиции после задержания в минувшее воскресенье члена инициативной группы Олега Бобровского.

Как сообщает Радио Свобода, Бобровский был задержан в воскресенье за неправильную парковку в районе Комаровского рынка в Минске. Милиция также эвакуировала автомобиль активиста. В понедельник Бобровский был приговорен к 20 суткам административного ареста за неуважение к суду. Листы с подписями милиция не отдала.
 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы отказываются передавать Светлане Тихановской подписные листы с собранными в ее поддержку 1,5 тыс. подписями.
 
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