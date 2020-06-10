В Беларуси появился платный YouTube Premium. Что это такое и сколько стоит

Источник материала: Tut.by

В Беларуси заработала платная подписка YouTube Premium. На официальном сайте поддержки Google говорится, что «с ней вы получите доступ к дополнительным возможностям сервиса».



Фото: Alexander Pohl / ZUMAPRESS.com

Что такое YouTube Premium

Подписка Premium пришла на смену YouTube Red и уже несколько лет работает в разных странах мира — в том числе, соседней России. Вот какие плюсы платной подписки выделяет сама Google:

Отсутствие рекламы С подпиской YouTube Premium вы сможете смотреть видео, не отвлекаясь на рекламу в начале и середине роликов, а также на оверлеи, сторонние баннеры и поисковые объявления.

Офлайн-режим С подпиской YouTube Premium вы можете сохранять видео и плейлисты в памяти устройства и смотреть их без подключения к Интернету.

Фоновое воспроизведение С платной подпиской вы можете слушать музыку даже во время работы с другими приложениями или когда экран устройства выключен.

YouTube Music Premium Зрители, оформившие YouTube Premium, могут пользоваться подпиской YouTube Music Premium. Она позволяет смотреть видео и слушать музыку в приложении YouTube Music без рекламы. сохранять треки и ролики на мобильное устройство и включать их в офлайн-режиме. слушать музыку в фоновом режиме и во время работы с другими приложениями, а также включать режим «Только звук» и запускать ролики без видеоряда.

YouTube Originals С этой подпиской вы можете смотреть фильмы и сериалы от самых популярных авторов YouTube. Видео из коллекции YouTube Originals доступны подписчикам сразу после публикации и без дополнительной платы.

Сколько стоит YouTube Premium в Беларуси

У автора материала получилось оформить подписку на четыре месяца бесплатно — такой бонус предоставляется пользователям смартфонов Samsung. Во всяком случае, владельцам прошлогодней флагманской модели Galaxy S10+. При открытии приложения YouTube система сразу же определила модель смартфона, и предложила оформить пробную подписку на увеличенный срок.

Для остальных пользователей подписка стоит 7,19 долларов в месяц (17 рублей по курсу на момент публикации), первый месяц дается бесплатно. По непонятной причине, если попытаться купить Premium через iPhone или iPad, цена возрастает до 9,49 долларов (22,5 рублей). Но, вероятно, это временная ошибка. Ведь с ноутбуков MacBook того же производителя стоимость равняется все тем же 7,19 долларам.

Сколько подписка стоит в других странах

Google заявляет, что для пользователей из разных стран Premium стоит по разному. Так, в России подписку оценили в 199 российских рублей (2,9 доллара). В Украине — в 99 гривен (3,7 доллара), в США — в 11,99 долларов.