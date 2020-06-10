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Вручение аттестатов пройдет в школах

10.06.2020 09:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вручение аттестатов пройдет в школах

Важный день для вчерашних школьников! Сегодня выпускникам вручат аттестаты. 

В этом году документы об окончании 9-ти классов получат свыше 86,5 тыс. ребят, аттестат 11-классника – больше 52,5 тыс. девушек и юношей. Вручение пройдёт в торжественной обстановке. Но с обязательным соблюдением правил безопасности! Впрочем, у выпускников сейчас и без того напряжённая пора – в разгаре вступительная кампания. Централизованное тестирование начнётся 25 июня с белорусского языка.

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Важный день для вчерашних школьников! Сегодня выпускникам вручат аттестаты.  В этом году документы об окончании 9-ти классов получат свыше 86,5 тыс. ребят, аттестат...
 
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