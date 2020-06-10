Скидки на доставку продуктов и такси. Какие «плюшки» можно получить, если у вас Visa или MasterCard

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть банковская карточка, то хотим вас обрадовать, что с ними можно совершать выгодные покупки не только благодаря скидкам и кэшбекам от банков, но и по акциям, которые предлагает каждая из платежных систем. Это, например, и скидки на такси, и на доставку продуктов, и денежные бонусы за покупки в супермаркетах. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные акции Visa и MasterCard, которые особенно актуальны в период пандемии.

Visa: от бесплатной доставки товаров до сертификатов на 20 рублей



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

1. Скидка 1% при заказе товаров с доставкой на сайте hit.e-dostavka.by и оплате картой Visa (любого уровня). Акция продлится до 30 июня.

2. Денежный подарок в 10 или 20 рублей. При покупке товаров в магазинах «Белмаркет» на сумму от 99 рублей (в одном чеке) можно получить в подарок денежный сертификат на 10 рублей, в «ГИППО» — подарок 20 рублей выдается при сумме в одном чеке от 199 рублей. Важно, в акции участвуют все товары, кроме алкогольных напитков и табачных изделий. Денежный сертификат можно отоварить в тех магазинах, которых вы его получили. Акция действует до 31 августа.

3. Бесплатная доставка 21vek.by по всей Беларуси. Для этого нужно оплатить онлайн-покупки картой Visa на сайте 21vek.by и ввести промокод VISAFREE. Предложение действует до 31 августа.

4. Бонусы за поездки на «Kolobike». Каждый новый клиент, который проездил не менее 15 минут и оплатил картой Visa, получает 2 рубля на счет в приложении «Kolobike». Затем 2 рубля начисляется после каждой 10-й поездки в течение срока действия акции (до 31 октября). Важно, предложение не действует в рамках приобретенного абонемента «Колобайк».

5. Скидка на телевизоры. При покупке телевизоров KIVI в магазинах 21vek.by, imarket.by, и svyaznoy.by и оплате онлайн картой Visа можно получить скидку от 5 до 15%. Для этого вам понадобится промокод KIVI-VISA. Акция действует до 30 июня.

6. Скидки на просмотр фильмов на сервисе Мegogo. Новый пользователь, подключившийся на месяц пробной подписки, получает 2 недели доступа в подарок. Также 14 бесплатных дней может получить тот клиент, который не покупал фильмы или не оплачивал подписку более 2 месяцев. Для этого нужно оформить подписку на месяц, три, шесть, один или два года. Если вы, наоборот, активный пользователь и последние 2 месяца покупали фильмы или подписки на Мegogo, то можно продлить подписку со скидкой 50%. Важно, один клиент может получить подарок только 1 раз. Акция действует до 27 июля.

7. Скидки на такси. По премиальным картам Visa можно получить cкидку 15% на поездку по городу на такси Bavaria. Также при расчете Visa Platinum, Visa Business Platinum, Visa Signature или Visa Infinite можно доехать в/с аэропорта за 39.99 рублей. Предложение доступно до 31 декабря.

MasterCard: от скидок на бургеры до розыгрыша авто



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

1. Скидка в ресторанах Burger King. При заказе блюд с доставкой или самовывозом предусмотрена скидка 20% при оплате картой Mastercard и по промокоду BKMC. Предложение действует до 30 июня.

2. Бонусы от шеринга электросамокатов. При оплате картой Mastercard можно получить бесплатный старт поездки на электросамокате Eleven, без акции он стоит — 2 рубля. Предложение действует до 30 июня. Кроме того, на старты можно обменять баллы по «‎Моцнай картке» (пока только банков Белинвестбанк, Беларусбанк, Идея Банк, БПС, БСБ и Белаграпромбанк). Бесплатный старт «стоит» 20 баллов.

3. Удаленная оплата топлива. С помощью приложения DRIVE&PAY можно оплачивать топливо на всех АЗС Белоруснефть по карте Mastercard, не подходя к кассе.

4. Подарки от Белоруснефти. При оплате топлива на АЗС сети «Белоруснефть» картами Masterсard (нужно иметь еще карту лояльности) можно принять участие в розыгрыше призов. Главный приз -Hyundai Accent. Акция проходит до 30 июня.

5. Такси со скидкой. При оплате Mastercard действует скидка 7%. Предложение актуально до 30 июня. Также для держателей карт Mastercard премиальных и элитных уровней доступны специальные предложения. Например, скидки до 20% в Яндекс. Такси, ресторанах Falcone, Café de Paris, Grand Сafe, Gambrinus, Robinson Club и др., до 25% на аренду авто Avis, до 15% в цветочной лавке La’Thyrus и другие.