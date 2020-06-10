ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скидки на доставку продуктов и такси. Какие «плюшки» можно получить, если у вас Visa или MasterCard

10.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть банковская карточка, то хотим вас обрадовать, что с ними можно совершать выгодные покупки не только благодаря скидкам и кэшбекам от банков, но и по акциям, которые предлагает каждая из платежных систем. Это, например, и скидки на такси, и на доставку продуктов, и денежные бонусы за покупки в супермаркетах. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные акции Visa и MasterCard, которые особенно актуальны в период пандемии.

Visa: от бесплатной доставки товаров до сертификатов на 20 рублей


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

1. Скидка 1% при заказе товаров с доставкой на сайте hit.e-dostavka.by и оплате картой Visa (любого уровня). Акция продлится до 30 июня.

2. Денежный подарок в 10 или 20 рублей. При покупке товаров в магазинах «Белмаркет» на сумму от 99 рублей (в одном чеке) можно получить в подарок денежный сертификат на 10 рублей, в «ГИППО» — подарок 20 рублей выдается при сумме в одном чеке от 199 рублей. Важно, в акции участвуют все товары, кроме алкогольных напитков и табачных изделий. Денежный сертификат можно отоварить в тех магазинах, которых вы его получили. Акция действует до 31 августа.

3. Бесплатная доставка 21vek.by по всей Беларуси. Для этого нужно оплатить онлайн-покупки картой Visa на сайте 21vek.by и ввести промокод VISAFREE. Предложение действует до 31 августа.

4. Бонусы за поездки на «Kolobike». Каждый новый клиент, который проездил не менее 15 минут и оплатил картой Visa, получает 2 рубля на счет в приложении «Kolobike». Затем 2 рубля начисляется после каждой 10-й поездки в течение срока действия акции (до 31 октября). Важно, предложение не действует в рамках приобретенного абонемента «Колобайк».

5. Скидка на телевизоры. При покупке телевизоров KIVI в магазинах 21vek.by, imarket.by, и svyaznoy.by и оплате онлайн картой Visа можно получить скидку от 5 до 15%. Для этого вам понадобится промокод KIVI-VISA. Акция действует до 30 июня.

6. Скидки на просмотр фильмов на сервисе Мegogo. Новый пользователь, подключившийся на месяц пробной подписки, получает 2 недели доступа в подарок. Также 14 бесплатных дней может получить тот клиент, который не покупал фильмы или не оплачивал подписку более 2 месяцев. Для этого нужно оформить подписку на месяц, три, шесть, один или два года. Если вы, наоборот, активный пользователь и последние 2 месяца покупали фильмы или подписки на Мegogo, то можно продлить подписку со скидкой 50%. Важно, один клиент может получить подарок только 1 раз. Акция действует до 27 июля.

7. Скидки на такси. По премиальным картам Visa можно получить cкидку 15% на поездку по городу на такси Bavaria. Также при расчете Visa Platinum, Visa Business Platinum, Visa Signature или Visa Infinite можно доехать в/с аэропорта за 39.99 рублей. Предложение доступно до 31 декабря.

MasterCard: от скидок на бургеры до розыгрыша авто


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

1. Скидка в ресторанах Burger King. При заказе блюд с доставкой или самовывозом предусмотрена скидка 20% при оплате картой Mastercard и по промокоду BKMC. Предложение действует до 30 июня.

2. Бонусы от шеринга электросамокатов. При оплате картой Mastercard можно получить бесплатный старт поездки на электросамокате Eleven, без акции он стоит — 2 рубля. Предложение действует до 30 июня. Кроме того, на старты можно обменять баллы по «‎Моцнай картке» (пока только банков Белинвестбанк, Беларусбанк, Идея Банк, БПС, БСБ и Белаграпромбанк). Бесплатный старт «стоит» 20 баллов.

3. Удаленная оплата топлива. С помощью приложения DRIVE&PAY можно оплачивать топливо на всех АЗС Белоруснефть по карте Mastercard, не подходя к кассе.

4. Подарки от Белоруснефти. При оплате топлива на АЗС сети «Белоруснефть» картами Masterсard (нужно иметь еще карту лояльности) можно принять участие в розыгрыше призов. Главный приз -Hyundai Accent. Акция проходит до 30 июня.

5. Такси со скидкой. При оплате Mastercard действует скидка 7%. Предложение актуально до 30 июня. Также для держателей карт Mastercard премиальных и элитных уровней доступны специальные предложения. Например, скидки до 20% в Яндекс. Такси, ресторанах Falcone, Café de Paris, Grand Сafe, Gambrinus, Robinson Club и др., до 25% на аренду авто Avis, до 15% в цветочной лавке La’Thyrus и другие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY собрал актуальные акции Visa и MasterCard, которые особенно актуальны в период пандемии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач назвал признаки опасной для здоровья клубники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика