Врач назвал признаки опасной для здоровья клубники

Источник материала: ОНТ

Диетолог посоветовал покупателям в наступившем летнем сезоне тщательно выбирать клубнику, сообщает радио Sputnik.

Как пояснила врач-диетолог Маргарита Арзуманян, при выборе елкбнике первым делом нужно смотреть на ее цвет.

Арзуманян также отметила, что что иногда фермеры искусственным способом насыщают ягоды цветом, используя для этого удобрения.

В связи с этим надо еще смотреть на другие призннаки. Так, по словам диетолога, нужно обращать внимание на запах клубники (он должен ощущаться на большом расстоянии).

При этом самый важный фактор, который поможет определить качество клубники – это плодоножка (она должна быть зеленого цвета, а вот белая полоска на ней говорит об обработке химикатами).

Врач напомнила также, что следует соблюдать меру при поедании ягоды. Порция клубники для взрослого не должна быть больше 250–300 г в день (один-два стакана). Дело в том, что клубника провоцирует выработку гистамина и ложную аллергическую реакцию.

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