Настя Каменских рассказала, как она похудела на 20 килограммов

Источник материала: ОНТ

Спорт и специальный режим питания помогли известной украинской певице похудеть почти на 20 килограммов. Данной информацией знаменитость поделилась в своём Instagram и подробно описала свой дневной рацион питания.





Как оказалось, артистка питается по пять раз в день и старается это делать в одно и то же время через каждые три часа. По мнению Насти Каменских, режим в питании помогает нормализовать обмен веществ.





Завтрак певицы обычно состоит из овсяной каши, йогурта без сахара с добавлением фруктов и орехов. После завтрака у Каменских перекус, состоящий из омлета с огурцами и авокадо. Однако артистка уточнила, что омлет состоит только из взбитых яиц без добавления молока.

В свой обед знаменитость включает мясо - куриная грудка или говяжий стейк, которое она готовит на пару. Иногда вместо мяса Каменских употребляет рыбу- сибас или дорадо. Белковую пищу певица дополняет сложными углеводами, в качестве которых выступаю гречка, бурый рис или киноа.

Ужин Каменских похож на обед, однако углеводы заменяет клетчатка в виде овощного салата.

фото: womanel.com

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