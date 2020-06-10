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Настя Каменских рассказала, как она похудела на 20 килограммов

10.06.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Настя Каменских рассказала, как она похудела на 20 килограммов
Спорт и специальный режим питания помогли известной украинской певице похудеть почти на 20 килограммов. Данной информацией знаменитость поделилась в своём Instagram и подробно описала свой дневной рацион питания. 

Как оказалось, артистка питается по пять раз в день и старается это делать в одно и то же время через каждые три часа. По мнению Насти Каменских, режим в питании помогает нормализовать обмен веществ.


Завтрак певицы обычно состоит из овсяной каши, йогурта без сахара с добавлением фруктов и орехов. После завтрака у Каменских перекус, состоящий из омлета с огурцами и авокадо. Однако артистка уточнила, что омлет состоит только из взбитых яиц без добавления молока. 

В свой обед знаменитость включает мясо - куриная грудка или говяжий стейк, которое она готовит на пару. Иногда вместо мяса Каменских употребляет рыбу- сибас или дорадо. Белковую пищу певица дополняет сложными углеводами, в качестве которых выступаю гречка, бурый рис или киноа. 

Ужин Каменских похож на обед, однако углеводы заменяет клетчатка в виде овощного салата.


фото: womanel.com

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Спорт и специальный режим питания помогли известной украинской певице похудеть почти на 20 килограммов. Данной информацией знаменитость поделилась в своём Instagram и...
 
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