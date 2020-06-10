Управлением по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома оказывается помощь гражданам с инвалидностью по трудоустройству в рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности в г.Смолевичи.

Трудоустройство в рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности возможно в случае наличия в индивидуальной программе реабилитации инвалида, сформированной медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее – ИПР), раздела «Программа профессиональной и трудовой адаптации», в котором указана нуждаемость в проведении адаптации.

Если вы желаете работать, проживаете в г.Смолевичи или имеете возможность добираться на работу в г.Смолевичи, а также в вашей ИПР имеется запись о нуждаемости в проведении адаптации, вы можете обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по адресу: г.Смолевичи, ул.Первомайская, 1а, каб.21. Телефоны для справок 801776 29185, 29375.