В соответствие с Законом Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З (далее — Закон), Положением о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 № 569 (далее – Положение), определена категория граждан, имеющих право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (далее – пособие из отдельных категорий семей).

Напоминаем о том, что согласно статьи 15 Закона, при соблюдении определенных условий, право на пособие из отдельных категорий семей имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье:

воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;

воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека;

отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу;

оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать (мачеха) или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

В соответствие со статьями 16 и 22 Закона пособие из отдельных категорий семей назначается ежегодно со дня возникновения права на него (если обращение его за назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права).

Днем возникновения права на пособие из отдельных категорий семей является день:

следующий за днем исполнения ребенку возраста 3 лет (при первичном установлении степени утраты здоровья ребенку в возрасте до 3 лет);

с которого вынесено решение об установлении (переосвидетельствовании) степени утраты здоровья ребенку старше 3 лет.

Затем право на пособие из отдельных категорий семей рассматривается ежегодно на 1 января.

Пособие назначается при выполнении следующих условий:

воспитание детей в семье (при этом, ребенок, посещающий учреждение образования не находится на круглосуточном режиме пребывания, а относится к приходящему контингенту);

если на дату обращения за пособием, а также не менее шести месяцев в общей сложности в календарном году, предшествующем году обращения за таким пособием, трудоспособный отец (отчим) в полной семье либо трудоспособный родитель в неполной семье работают или осуществляют иной вид деятельности в Республике Беларусь, приносящий заработок (доход), с которого уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда, или имеет иной вид занятости, предусмотренный законодательством.

Без учета периода занятости в предшествующем году рассматривается право на пособие из отдельных категорий семей, если на дату обращения за ним трудоспособный отец (отчим) в полной семье либо трудоспособный родитель в неполной семье:

осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет с получением пособия;

являются получателями пенсии или ежемесячной страховой выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания по законодательству о государственной службе, пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (далее — пособия по уходу за ребенком-инвалидом), инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособия на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека.

Пособие из отдельных категорий семей назначается на основании поданного гражданином заявления и пакета документов, указанных в подпункте 2.12 пункта 2 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», и в пункте 44 Положения.

Работающим (учащимся на дневной форме обучения) матери (мачехи) в полной семье, родителю в неполной семье, относящимся к вышеуказанным категориям семей, за рассмотрением возможности назначения пособия из отдельных категорий семей необходимо обратиться по месту работы (учебы), если мать (мачеха) в полной семье не работает, не обучается – по месту работы мужа. Если оба родителя в полной семье, родитель в неполной семье работают в коммерческой организации с численностью до 15 человек включительно либо являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, уплачивающими обязательные страховые взносы, а так же если неработающий родитель в неполной семье является получателем выше указанных выплат, за рассмотрением возможности назначения пособия необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите районного исполнительного комитета по месту регистрации (далее – управление по труду).

Например:

1) В полной семье воспитывается ребенок-инвалид 14.06.2009 года рождения. Степень утраты здоровья ребенку установлена с 15.01.2015. Отец отработал в 2018 году более 6 месяцев и был уволен 30.09.2019, трудоустроился с 23.03.2020, мать является получателем пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Отец ребенка устроился на работу 16.03.2020 и 25.03.2020 подал по месту работы заявление о назначении пособия из отдельных категорий семей и необходимые документы (днем возникновения права на пособие в 2020 году является 01.01.2020). Поскольку условия о занятости отца в полной семье выполнены и он обратился за данным пособием в течение 6 месяцев со дня возникновения право на него, пособие назначается с 01.01.2020.

2) Мать в неполной семье, воспитывающая ребенка-инвалида 11.08.2012 г.р. (степень утраты здоровья ребенку первично установлена с 04.06.2019), в 2019 году работала с 01.01.2019 по 31.05.2019. В управлении по труду с 04.06.2019 являлась получателем пособия по уходу за ребенком-инвалидом, на период с 04.06.2018 по 31.12.2018 ей было назначено пособие из отдельной категории семей. Устроилась на работу 03.01.2020 на полную ставку и по месту работы 10.01.2020 обратилась за назначением пособия из отдельной категории семей с заявлением и необходимыми документами. Учитывая, что условия занятости матери в неполной семье выполнены (5 месяцев работала и 7 месяцев получала пособие по уходу за ребенком-инвалидом), а также то, что обращение по месту работы за пособием последовало в течение 6 месяцев со дня возникновения право на данное пособие (днем возникновения права в 2020 году является 01.01.2020), пособие назначается с 01.01.2020.

3) Мать в неполной семье не работает, является инвалидом II группы с 16.02.2018 (получает пенсию по инвалидности), воспитывает ребенка 11.08.2015 г.р. В управление по труду 24.01.2020 подала заявление о назначении на 2020 год пособия из отдельной категории семей и необходимые документы (днем возникновения права на пособие в 2020 году является 01.01.2020). Поскольку она является получателем пенсии и обратилась за данным пособием в течение 6 месяцев со дня возникновения права на него, пособие назначается с 01.01.2020.

Дополнительную информацию можно получить в Смолевичском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по телефонам: 38744, 28716 и в управлении по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по телефону: 29472.

Смолевичский райотдел Миноблуправления ФСЗН.