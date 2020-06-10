Сельские труженики ОАО «Воронино» направили все имеющиеся ресурсы и силы на заготовку кормов

Источник материала: Маяк Преднепровья

После длительных, затяжных дождей наконец-то пришло лето, установившаяся жаркая погода позволяет аграриям утроить силы и полным ходом заняться заготовкой кормов, наверстывая упущенное время. Теплые дни и ночи благоприятно сказываются на росте трав.

Значительно смогли увеличить темпы работ сельские труженики ОАО «Воронино». Здесь направили все имеющиеся ресурсы и силы на заготовку кормов. Механизаторы и водители трудятся в слаженном ритме — знают, что от их труда во многом зависит дальнейшее благополучие хозяйства и в целом продовольственная безопасность страны. Их задача сейчас — качественно, в короткие сроки заготовить планируемое количество кормов для общественного поголовья. И труженики села с этим успешно справляются.

Так, в хозяйстве первым укосом необходимо скосить 2035 гектаров трав. Если ранее в непогожие дни могли скашивать только по 30 гектаров, то сейчас эту работу ускорили и скашивают в погожий день по 50 гектаров. На косьбе трав занят механизатор Николай Иванов, который трудится на тракторе Беларус-3022 с косилкой КПР-9. Измельчением трав и погрузкой зеленой массы на кормоуборочном комбайне КВК-800 занимается механизатор Виталий Левачков.





Ежедневно по 7-8 единиц техники задействовано на отвозке сенажной массы. Эту работу ответственно выполняют механизаторы Валерий Шинелев и трудовая династия Цубатовых — отец Юрий и его сыновья Дмитрий и Анатолий. По несколько рейсов с поля к МТК «Смолица» успевают сделать за день опытные водители автомашин МАЗ-555 Игорь Минченков и Олег Мамков.

В поле за деревней Трилесино, где ведется косьба злаково-бобовых трав, гордо расхаживают полноправные хозяева земли — белокрылые аисты. Технику приостановили в полдень лишь на несколько минут — труженикам привезли горячие и сытные обеды. Подкрепившись, аграрии снова взялись за дело.

Возле МТК «Смолица» идет непрерывная работа по закладке сенажной траншеи. Механизаторы и водители один за другим подвозят провяленную зеленую массу. Отлично знает свою работу на погрузчике Амкодор-332С механизатор Николай Бобров. Он с утра до позднего вечера со сноровкой разравнивает и ловко трамбует сенажную массу. В ночную смену на трамбовании массы будет трудиться на тракторе «Беларус-3022» механизатор Алексей Фот.





Всю технологию и процесс закладки сенажной траншеи лично контролирует главный агроном хозяйства Инесса Поклад. От нее не ускользает ни одна мелочь, она каждые два часа, как и положено, измеряет температуру утрамбованной сенажной массы и дает четкие указания ускорить темпы работ. Чтобы корма были качественные, весьма важно не только правильно их заготовить, но и сохранить, чтобы в зимне-стойловый период они оставались питательными и полноценными.





Лика КОРОЛЁВА.