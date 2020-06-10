Премьер Литвы: Мы не будем заламывать руки соседям в вопросе БелАЭС









DELFI слова премьера. — До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которую, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии, — приводитслова премьера.





Сквернялис также добавил, что власти Литвы не будут «заламывать руки партнерам, соседям — это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать».