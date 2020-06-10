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Александр Гвоздик завершил карьеру

10.06.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру, пишет sports.ru.


Фото: KuRaG, wikimedia

В последнем поединке в октябре прошлого года Гвоздик проиграл нокаутом в десятом раунде чемпиону WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артуру Бетербиеву из России.

Гвоздик — бронзовый призер Олимпийских игр — 2012. В 2018 году стал чемпионом WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Адониса Стивенсона. Также был чемпионом США по версии NABF (2016) в полутяжелом весе и чемпионом Универсиады (2013).

 
 
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