Александр Гвоздик завершил карьеру

Источник материала: Tut.by

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру, пишет sports.ru.



Фото: KuRaG, wikimedia

В последнем поединке в октябре прошлого года Гвоздик проиграл нокаутом в десятом раунде чемпиону WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артуру Бетербиеву из России.

Гвоздик — бронзовый призер Олимпийских игр — 2012. В 2018 году стал чемпионом WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Адониса Стивенсона. Также был чемпионом США по версии NABF (2016) в полутяжелом весе и чемпионом Универсиады (2013).