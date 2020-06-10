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Александр Гвоздик завершил карьеру
Источник материала: Tut.by
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру,
В последнем поединке в октябре прошлого года Гвоздик проиграл нокаутом в десятом раунде чемпиону WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артуру Бетербиеву из России.
Гвоздик — бронзовый призер Олимпийских игр — 2012. В 2018 году стал чемпионом WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Адониса Стивенсона. Также был чемпионом США по версии NABF (2016) в полутяжелом весе и чемпионом Универсиады (2013).
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Последний бой он проиграл.
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