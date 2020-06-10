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Халва с кишечной палочкой продавалась в Бресте
Источник материала: ОНТ
В торговой сети Бреста областная инспекция Госстандарта выявила халву с кишечной палочкой. Об этом
Изготовитель халвы – ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика» в России. Оказалось, что продукция не соответствовала требованиям по микробиологическому показателю безопасности: в ней обнаружили бактерии группы кишечных палочек – колиформы.
Опасную продукцию утилизировали – нарушили целостность упаковки, измельчили, выбросили в мешки и отправили на Брестский мусороперерабатывающий завод.
Фото: Госстандарт
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В торговой сети Бреста областная инспекция Госстандарта выявила халву с кишечной палочкой. Об этом сообщается на сайте ведомства. Изготовитель халвы – ООО...
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