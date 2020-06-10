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Халва с кишечной палочкой продавалась в Бресте

10.06.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Халва с кишечной палочкой продавалась в Бресте

В торговой сети Бреста областная инспекция Госстандарта выявила халву с кишечной палочкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изготовитель халвы – ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика» в России. Оказалось, что продукция не соответствовала требованиям по микробиологическому показателю безопасности: в ней обнаружили бактерии группы кишечных палочек – колиформы. 


Опасную продукцию утилизировали – нарушили целостность упаковки, измельчили, выбросили в мешки и отправили на Брестский мусороперерабатывающий завод.

Фото: Госстандарт 

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Теги: Брест
 
 
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В торговой сети Бреста областная инспекция Госстандарта выявила халву с кишечной палочкой. Об этом сообщается на сайте ведомства. Изготовитель халвы – ООО...
 
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