Халва с кишечной палочкой продавалась в Бресте

Источник материала: ОНТ

В торговой сети Бреста областная инспекция Госстандарта выявила халву с кишечной палочкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изготовитель халвы – ООО «Барнаульская Халвичная Фабрика» в России. Оказалось, что продукция не соответствовала требованиям по микробиологическому показателю безопасности: в ней обнаружили бактерии группы кишечных палочек – колиформы.





Опасную продукцию утилизировали – нарушили целостность упаковки, измельчили, выбросили в мешки и отправили на Брестский мусороперерабатывающий завод.

Фото: Госстандарт

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