|
Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана
Источник материала: СТВ
Новости Эквадора. В результате извержения вулкана Сангай города в центральной части Эквадора засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как минимум о 16 населенных пунктах, в самом крупном из которых проживает более 2 миллионов человек.
В целях безопасности власти призывают население надевать защитные маски и одежду, максимально закрывающую тело. В некоторых городах на день приостановили движение всех транспортных средств, чтобы пепел не поднимался в воздух. Сотрудники коммунальных служб выведены на уборку улиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Эквадора. В результате извержения вулкана Сангай города в центральной части Эквадора засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)