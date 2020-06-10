ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана

10.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Эквадора. В результате извержения вулкана Сангай города в центральной части Эквадора засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как минимум о 16 населенных пунктах, в самом крупном из которых проживает более 2 миллионов человек.

Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана

Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана

В целях безопасности власти призывают население надевать защитные маски и одежду, максимально закрывающую тело. В некоторых городах на день приостановили движение всех транспортных средств, чтобы пепел не поднимался в воздух. Сотрудники коммунальных служб выведены на уборку улиц.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Эквадора. В результате извержения вулкана Сангай города в центральной части Эквадора засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вынесли приговор хакеру, пытавшемуся украсть криптовалюту на 83 тысячи долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика