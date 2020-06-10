Источник материала: Кировец

Летние каникулы – самое долгожданное время для ребят: у них появляется масса свободного времени, которое они проводят на улице, катаются на велосипедах, роликах, скейтбордах, играют в подвижные игры. Зачастую, дети без сопровождения взрослых находятся рядом с проезжей частью. Поэтому именно во время каникул увеличивается количество ДТП c несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За 5 месяцев текущего года на дорогах области с участием детей зарегистрировано 18 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 20 получили травмы.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 10 по 21 июня по всей республике проводится комплекс профилактических мероприятий «Берегите детей!».

Основными причинами таких происшествий по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности: переход дороги вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход ребенка на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или в непосредственной близости перед приближающимся транспортом.

Дети не всегда осознают реальную опасность на дороге. Причины кроются не только в невыполнении ими ПДД, но и в безучастном отношении взрослых к неправильному поведению ребят вблизи проезжей части. В особой группе риска дети младшего возраста, которые не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее скорость, переоценивают свои возможности, считая себя быстрыми и ловкими.

Избежать трагедий на дороге можно лишь путем обучения ребенка безопасным правилам. В любом случае, виновниками происшествий, в которых страдают дети, оказываются родители и водители, которые не смогли научить, предупредить, предусмотреть возникновение непредсказуемой ситуации с юными участниками дорожного движения.

Не следует забывать о безопасности юных пассажиров транспорта. Ведь нередко дети становятся заложниками халатности взрослых.

Чтобы избежать несчастных случаев на дороге водители должны осознанно относиться ко всем своим действиям за рулем. Не стоит «лихачить» и обгонять, тем более, если в салоне автомобиля находятся дети. Перевозя детей в личном транспорте, взрослые должны контролировать использование ребенком ремней безопасности. Малышей нужно перевозить в специальном детском автокресле.

Не меньшее внимание родители должны уделять подросткам, не допускать возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права. Помимо внушительных размеров штрафов, бесправное вождение автомобилей подростками зачастую приводит к серьезным ДТП с гибелью и травмированием, как их самих, так и других людей.

Водителям необходимо помнить, что подъезжая к пешеходному переходу, нужно до минимума снижать скорость и быть готовым уступить дорогу пешеходам, а также проявлять осторожность при проезде дворовых территорий и проездов.

Берегите жизнь и здоровье своих детей! Пусть летние каникулы для ребят будут безопасными!

Андрей ПАРХАМОВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ.