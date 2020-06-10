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Банк БелВЭБ вдвое повышает плату за оформление договора поручительства
Источник материала: Myfin
Соответствующие
изменения внесены в тарифы банка по
кредитным операциям.
Источник: Myfin.by
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Банк БелВЭБ изменяет плату за оформление договора поручительства. С 1 июля 2020 года она увеличится с 20 до 40 рублей. Об этом сообщается на сайте банка.
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