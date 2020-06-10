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Савиных: «Один из приоритетных вопросов – согласовать и утвердить стратегию экономического развития Евразийского экономического союза»

10.06.2020 13:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Савиных: «Один из приоритетных вопросов – согласовать и утвердить стратегию экономического развития Евразийского экономического союза»

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
XXI век – это век крупных государственных объединений и век союзов. Поэтому если мы говорим об оставшихся полгода времени, то, я думаю, один из таких приоритетных вопросов – это, всё-таки, согласовать и утвердить стратегию экономического развития Евразийского экономического союза. Это вопрос №1. Этот документ разработан под руководством Михаила Владимировича Мясниковича – представителя Беларуси. И вне всякого сомнения – это серьёзный шаг вперёд по формированию Единого экономического пространства, которое должно стать общим рынком без каких-либо препятствий и без каких-либо конъюнктурных решений. Это принципиальный вопрос.

Но в рамках этого рынка мы должны тоже очень серьёзно подумать о том, чтобы создать Беларусь, как действительно экономическое пространство, которое будет максимально благоприятствовать реализации интересов граждан, их планов, их каких-то инициатив. Для того чтобы любой человек с этого большого пространства мог приехать в Беларусь и сказать: «Мне здесь жить комфортно, мне здесь работать комфортно. И я хочу находиться здесь и здесь создавать свои предприятия или свои какие-то реализовывать проекты». Вот это, наверное, с таких вот задач – главная, которая стоит перед нашей страной.

Люди в материале: Андрей Савиных

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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