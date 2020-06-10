Савиных: «Один из приоритетных вопросов – согласовать и утвердить стратегию экономического развития Евразийского экономического союза»

Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Глава сельхозпредприятия: «Наша продукция должна завоёвывать мир, и я в этом уверена»





Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

XXI век – это век крупных государственных объединений и век союзов. Поэтому если мы говорим об оставшихся полгода времени, то, я думаю, один из таких приоритетных вопросов – это, всё-таки, согласовать и утвердить стратегию экономического развития Евразийского экономического союза. Это вопрос №1. Этот документ разработан под руководством Михаила Владимировича Мясниковича – представителя Беларуси. И вне всякого сомнения – это серьёзный шаг вперёд по формированию Единого экономического пространства, которое должно стать общим рынком без каких-либо препятствий и без каких-либо конъюнктурных решений. Это принципиальный вопрос.