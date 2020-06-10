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Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать систему проверок частных компаний, чтобы узнать, почему там увольняли людей в последние месяцы.
Такое заявление он сделал в среду, 10 июня, во время совещания по актуальным общественно-политическим вопросам,
Александр Лукашенко поручил подключиться к этому вопросу и разработать механизм проверки частных фирм главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами Президента Виктора Шеймана.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать систему проверок частных компаний, чтобы узнать, почему там увольняли людей в последние месяцы. Такое...
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