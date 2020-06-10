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Международные резервы тают на фоне минимальных выплат по госдолгу

10.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мае денежные власти допустили небольшое снижение золотовалютных резервов даже на фоне минимальных выплат по госдолгу.


 
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили 7 879,3 млн. долларов США  За май 2020 года золотовалютные резервы снизились на 3,7 млн. долларов США (на 0,05 процента) после роста в апреле на 96,4 млн. долларов США (на 1,2 процента).

Расходные операции из резервов идут на выплаты по госдолгу. В мае это минимальный месячный объем порядка  220 млн. долларов США.  Дальше график платежей пойдет по нарастающей, а источники пополнения резервов не внушают оптимизма.

Внутренний рынок уже не дает возможностей для рефинансирования даже платежей по местным долгам. “Друзей” у Минфина остается все меньше ( о чем поясним попозже) и план по внутренним источникам может быть провален. Перспектив у Нацбанка на валютном рынке тоже немного по сравнению с предыдущими годами. Но в мае еще было что подобрать.

Единственным источником пополнения валюты стали сделки на российском долговом рынке. Российские рубли Минфину ни к чему, поэтому не сомневаемся , что практически весь привлеченный объем был сконвертирован в твердые валюты, учитываемые в составе ЗВР. Немного помогло золото, добавляющее в цене рыночными котировками. Но реальная ликвидность в распоряжении регуляторов продолжает таять.

Функциональный правительственный блок  как известно изменен перед выборами. Все, кто  вещал о неких миллиардах от внешних кредиторов, из правительства удалены. До осени денег не будет, а списания приличные. Ждем потери миллиарда долларов ЗВР до конца лета. Дальше – еще одного миллиарда осенью. Потом и продожим рассуждения о том , куда катимся.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В мае денежные власти допустили небольшое снижение золотовалютных резервов даже на фоне минимальных выплат по госдолгу.
 
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